RIETI - Parte questa mattina, mercoledì 2 gennaio, la 14esima edizione del Torneo della Befana - Memorial Sandro Cordoni, con le 57 formazioni pronte ad iniziare la nuova edizione del torneo internazionale, che anche quest'anno tocca cifre record, con 57 squadre e oltre 200 incontri.Oggi in campo tutte le categorie, match inaugurale della manifestazione, la sfida tra Willie Celeste - Willie Amaranto, ore 10:30 alla Palestra Ricci, per la categoria Aquilotti 2008. Chiudono il programma della prima giornata gli incontri delle 19:00, tra Willie - San Paolo, Under 13 al PalaCordoni, e la sfida tra Npc Willie Amaranto - Chieti Basket, al PalaNpc.Parte domani il torneo dell'Under 14 Femminile, con l'incontro tra Bresso - Uisp XVIII, a seguire le reatine della Npc Willie sfidano il Nuovo Basket Aquilano.Aquilotti 2009Girone B: Willie 2009 - Sabina City ore 14.00 ContiglianoTeam Up - Sabina City ore 16.00 ContiglianoGirone A: Willie 200 - Atomika ore 14.00 RicciWillie 2009 - Dbs ore 17.15 ContiglianoAquilotti 2008Girone B : Willie Celeste - Willie Amaranto ore 10.30 RicciWillie Amaranto - Uisp XVIII ore 17.15 RicciGirone A: Atomika Spoleto - Willie Bianca ore 12.00 RicciBees Pesaro - Willie Bianca ore 18.30 RicciEsordienti 2007Girone A : Willie Celeste - Union Terni ore 14.00 PalaWillieSpes Mentana - Palocco ore 14.00 PalaNpcUnion Terni - Mentana ore 17.15 PalaWillieGirone C : Fucecchio - Anzio ore 17.30 PalaNpcUnder 13Girone A : Indians - Willie ore 16.00 PalaCordoniWillie - San Paolo ore 19.00 PalaCordoniUnder 14Girone A: Npc Willie Celeste - Pro Club ore 12.30 PalaSojournerPro Club - Forlì ore 18.30 PalaWillieGirone B: Npc Willie Amaranto - Chieti Basket ore 19.00 PalaNpcUnder 15Girone B : Npc Willie Celeste - Sabina City ore 12.00 PalaCordoniRignano sull'Arno - Sabina City ore 17.30 PalaCordoniGirone A : Npc Willie Amaranto - San Paolo ore 16.00 PalaNpcRecanati Basket - Chieti Basket ore 18.00 Contigliano