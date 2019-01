RIETI - Ultima giornata di gare nel Torneo della Befana, è il giorno dei verdetti, da questa mattina al via le finali nelle diverse categorie. Quattro giorni di sport, nel segno del divertimento e della solidarietà, al termine delle gare, ritrovo per tutte le squadre partecipanti a partire dalle 16.30 al PalaSojourner, per le premiazioni. Da stamattina in campo tutte le formazioni, poi in tarda mattinata il via alle finali per il 1° posto.



Prima finale in programma alle 12.00, negli Esordienti 2007 si sfidano L'Aquila e Virtus Siena. Grande protagonista delle finali l'Olimpia Roma, la società romana, è in lotta per il titolo in tre categorie, Aquilotti 2008, Under 14 e Under 15. In finale anche gli austriaci del Doubling Vienna, nella categoria Aquilotti 2009, avversaria l'Esquilino. Al PalaSojourner finale per l'Under 13, tra Ponte di Nona e la Virtus Siena.

Tra le finaliste anche una squadra reatina, la Willie Basket allenata da Paolo Matteucci sfida il Bresso Milano, finora imbattuta nella manifestazione.

RISULTATI III GIORNATA

Aquilotti 2009

Willie 2010 - Dbs Roma 8 - 16

Doubling Vienna - Willie Amaranto 16 - 8

Esquilino Bk - Sabina City 18 - 6

Atomika Spoleto - Team Up 10 - 14

Willie Amaranto - Atomika Spoleto 31 - 43

Doubling Vienna - Team Up 16 - 8

Esquilino - Dbs Roma 14 - 10

Sabina City - Willie 2010 8 - 16

Aquilotti 2008

Willie Bianca - Willie Celeste 13 - 11

Bees Pesaro - Uisp 18 - 6

Atomika Spoleto - Willie Amaranto 10 - 14

Stella Azzurra - Olimpia Roma 21 - 55

Uisp - Atomika Spoleto 6 - 18

Bees Pesaro - Willie Amaranto 18 - 6

Willie Celeste - Stella Azzurra 33 - 44

Willie Bianca - Olimpia Roma 8 - 16

Esordienti 2007

Fucecchio - Palocco 32 - 33

Spes Mentana - Olimpia Roma 24 - 28

Willie Celeste - Latina Bk 54 - 29

Smb L'Aquila - Stella Azzura 50 - 23

Virtus Siena - Anzio Bk 43 - 13

Union Dobling Vienna - Union Terni 54 - 23

Spes Mentana - Palocco 11 - 34

Latina Bk - Stella Azzura 38 - 50

Willie Celeste - SMB L'Aquila 37 - 50

Union Bk Terni - Anzio Bk 23 - 39

Doubling Vienna - Virtus Siena 41 - 47

Olimpia Roma - Fucecchio 25 - 43

Under 13

Willie - Chieti Bk 48 - 38

San Paolo - Virtus Siena 24 - 64

Indians - Ponte di Nona 44 - 69

Willie - Fonte Roma 30 - 34

Under 14

Bracciano - Palocco 57 - 59

Junior Forli - Npc Willie Amaranto 66 - 37

Fonte Roma - NB Aquilano 69 - 67

Indians Roma - Pro Club 97 - 52

Npc Willie Celeste - Chieti 72 - 43

Olimpia Roma - Doubling Vienna 96 - 31

Junior Forlì - Palocco 50 - 62

Npc Willie Amaranto - Bracciano 33 - 45

Pro Club - NB Aquilano 70 - 52

Indians Roma - Fonte Roma 67 - 35

Chieti - Doubling Vienna 41 - 52

Npc Willie Celeste - Olimpia Roma 55 - 70

Under 15

San Paolo - Rignano Sull'Arno 79 - 26

Recanati - Npc Willie Celeste 50 - 63

Npc Willie Amaranto - Olimpia Roma 29 - 136

Chieti Bk - Sabina City 77 - 17

Rignano Sull'Arno - Npc Willie Amaranto 62 - 37

Chieti - Npc Willie Celeste 74 - 56

San Paolo - Olimpia Roma 84 - 85

Sabina City - Recanati 38 - 76

Under 14 Femminile

Willie - Uisp XVIII 43 - 46

NB Aquilano - Bresso 18 - 84

Bresso - NB Aquilano 20 -0 a tavolino

Willie -Uisp Roma 47 - 46

LE FINALI

Aquilotti 2009

Sabina City - Willie Amaranto ore 11.00 Ricci 7 ° - 8° posto

Dbs Roma - Team Up Roma ore 12.00 PalaWillie 5° - 6 ° posto

Willie - Atomika Spoleto ore 12.30 Ricci 3° - 4° posto

Esquilino - Doubling Vienna ore 13.30 PalaWillie 1° - 2° posto

Aquilotti 2008

Atomika Spoleto - Stella Azzurra ore 9.00 PalaWillie 5° - 6° posto

Willie Amaranto - Willie Bianca ore 10.30 PalaWillie 3° - 4° posto

Uisp - Willie Celeste ore 14.00 Ricci 7° - 8° posto

Olimpia Roma - Bees Pesaro ore 15.00 PalaWillie 1° - 2° posto

Esordienti 2007

Spes Mentana - Bk Fucecchio ore 8.30 PalaNpc

Palocco - Olimpia Roma ore 9.45 PalaNpc

Latina Bk - Union Terni ore 9.00 Contigliano 7° - 8° posto

Stella Azzurra - Anzio Bk ore 10.30 Contigliano 5 - 6° posto

Willie Celeste - Doubling Vienna ore 12.00 Contigliano 3° - 4°

SMB L'Aquila - Virtus Siena ore 12.00 PalaSojourner 1° - 2°

Under 13

Indians Roma - San Paolo ore 11.00 PalaNpc 3° - 4°

Chieti - Fonte Roma ore 14.45 PalaCordoni

Ponte di Nona - Virtus Siena ore 13.30 PalaSojourner 1° - 2°

Under 14

NB Aquilano - Chieti ore 11.45 PalaCordoni 7° - 8°

Pro Club - Doubling Vienna ore 13.15 PalaCordoni 5° - 6°

Fonte Roma - Npc Willie ore 13.00 PalaNpc 3° - 4°

Indians Roma - Olimpia Roma ore 15.30 PalaSojourner 1° - 2°

Under 15

San Paolo - Npc Willie Celeste ore 9.00 PalaRufina 3° - 4° posto

Rignano Sull'Arno - Recanati ore 10.45 PalaRufina 7° - 8° posto

Npc Willie Amaranto - Sabina City ore 14.45 PalaRufina 5° - 6° posto

Chieti - Olimpia Roma ore 14.45 Contigliano 1° - 2° posto

Under 14 Femminile

Uisp Roma - NB Aquilano ore 13.00 Contigliano 3° - 4° posto

Bresso Milano - Willie Basket ore 14.30 PalaNpc 1° - 2° posto

