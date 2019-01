RISULTATI, I GIORNATA

IL PROGRAMMA DI OGGI

RIETI - Entra nel vivo il Torneo della Befana, prima giornata archiviata per la manifestazione interamente dedicata al Minibasket. Venti le partite disputate nella prima giornata, tanta gente sugli spalti, decisivi saranno le sfide di quest'oggi che sanciranno gli incroci della seconda fase. Ricco il programma della seconda giornata, con oltre 50 gare previste, al debutto oggi : le tre selezioni austriache, dell'Union Dobling Vienna, unica squadra straniera al via, prime gara al Torneo della Befana, per le prestigiose Virtus Siena e Stella Azzurra. Al via il torneo dell'Under 14 femminile, quattro squadre, girone unico con le reatine della Willie, le lombarde del Bresso, il Nuovo Basket Aquilano e la compagine della Uisp XVIII.Aquilotti 2009Girone A : Willie 2010 - Atomika Spoleto 14 - 10Girone B : Willie Amaranto - Sabina City Poggio Mirteto 16 - 8Willie Amaranto - Dbs Roma 8 - 16Team Up - Sabina City 18 - 6Aquilotti 2008Girone A : Atomika Spoleto - Willie Bianca 10 - 14Bees Pesaro - Willie Bianca 18 - 6Girone B : Willie Celeste - Willie Amaranto 10 - 14Uisp 2008 - Willie Amaranto 6 - 18Esordienti 2007Girone A : Willie Celeste - Union Bk Terni 36 - 32Spes Mentana - Casal Palocco 17 -32Union Bk Terni - Spes Mentana 46 - 31Girone C : Bk Fucecchio - Anzio Bk 47 - 45Under 13Girone A : Willie - San Paolo Roma 32 - 47Indians Roma - Willie 37 - 34Under 14Girone A : Npc Willie Celeste - Pro Club Roma 103 - 35Asd Pro Club Roma - Junior Forlì 65 - 49Under 15Girone A: Recanati Basket - Chieti Basket 42 - 56Npc Willie Amaranto - San Paolo 35 - 79Girone B : Npc Willie Celeste - Sabina City 120 - 36Rignano sull'Arno - Sabina City Poggio Mirteto 87 - 34Aquilotti 2009Girone A: Union Dobling Vienna - Willie 2010 ore 10.00 RicciAtomika Spoleto - Esquilino ore 11.00 RicciUnion Dobling Vienna - Atomika ore 12.15 RicciEsquilino - Willie 2010 ore 14.00 RicciUnion Dobling Vienna - Esquilino ore 17. 30 RicciGirone B: Dbs - Team Up ore 11.00 PalaWillieDbs - Sabina City ore 16.45 CantaliceWillie 2009 - Team Up ore 18.00 CantaliceAquilotti 2008Girone A: Bees Pesaro - Atomika Spoleto ore 9.00 RicciWillie Bianca - Stella Azzurra ore 9.45 PalaWillieAtomika Spoleto - Stella Azzurra ore 15.15 RicciBees Pesaro - Stella Azzurra ore 18.45 RicciGirone B: Uisp XVIII - Willie Celeste ore 8.30 PalaWillieOlimpia - Willie Amaranto ore 11.00 CantaliceOlimpia - Uisp XVIII ore 15.30 CantaliceOlimpia - Willie Celeste ore 20.00 RicciEsordienti 2007Girone A: Willie Celeste - Apd Palocco ore 8.30 PalaCordoniWillie Celeste - Spes Mentana ore 14.00 PalaWillieUnion Bk Terni - Apd Palocco ore 15.45 ContiglianoGirone B: Union Dobling Vienna - Olimpia ore 10.00 PalaNpcUnion Dobling Vienna - Latina Basket ore 14.15 PalaSojournerLatina Bk - Olimpia ore 18.15 PalaNpcGirone C: Sc. Minibk L'Aquila - Fucecchio ore 11.15 PalaCordoniSc. Minibk L'Aquila - Anzio ore 15.15 PalaWillieGirone D: Virtus Siena - Stella Azzurra ore 12.45 PalaNpcStella Azzurra - Willie Amaranto 17.00 PalaNpcVirtus Siena - Willie Amaranto ore 19.30 PalaNpcUnder 13Girone A: San Paolo - Indians ore 8.30 ContiglianoWillie - Fonte Roma ore 12.00 PalaRufinaFonte Roma - Indians ore 15.45 PalaCordoniSan Paolo - Fonte Roma ore 19.45 ContiglianoGirone B: Chieti bk - Ponte di Nona ore 12.00 PalaRufinaVirtus Siena - Chieti bk ore 14.00 PalaNpcVirtus Siena - Ponte di Nona ore 16.30 PalaRufinaUnder 14Girone A: Aics Forlì - Npc Willie Celeste ore 12.30 PalaSojournerGirone B: Indians - Npc Willie Amaranto ore 8.30 PalaNpcChieti bk - Indians ore 15.00 PalaRufinaGirone C: N.B Aquilano - Olimpia Roma ore 11.15 PalaNpcN.B Aquilano - Bracciano ore 15.30 PalaNpcOlimpia - Bracciano ore 18.00 PalaWillieGirone D: Union Dobling Vienna - Apd Palocco ore 9.45 PalaCordoniFonte Roma - Apd Palocco ore 14.00 ContiglianoUnion Dobling Vienna - Fonte Roma ore 17.15 PalaCordoniUnder 15Girone A: San Paolo - Chieti bk ore 10.00 ContiglianoNpc Willie Amaranto - Recanati bk ore 11.45 ContiglianoNpc Willie Amaranto - Chieti bk ore 15.45 PalaSojournerSan Paolo - Recanati bk ore 18.15 ContiglianoGirone B: Npc Willie Celeste - Rignano ore 8. 45 PalaSojournerRignano - Olimpia ore 14.00 PalaCordoniOlimpia - Npc Willie Celeste ore 16.30 PalaWillieOlimpia - Sabina City ore 19.45 PalaWillieUnder 14 femminileGirone unico: Bresso - Uisp XVIII ore 12.30 PalaCordoniWillie - N.B Aquilano ore 12.30 PalaWillieN.B Aquilano - Uisp XVIII ore 17.00 ContiglianoWillie - Bresso ore 18.45 PalaCordoni