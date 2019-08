LE AVVERSARIE

I CALENDARI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Lega ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati nazionali Under 15 e Under 17 che, come lo scorso anno, saranno identici per entrambe le categorie. Una scelta, questa, che la Lega ha voluto adottare per favorire le società partecipanti che con un unico viaggio riuscirebbero ad ottimizzare costi ed organizzazione.Per il Rieti, che non ha ancora comunicato a chi affiderà le due formazioni, si rinnoverà il derby con la Viterbese in un girone D che stavolta non comprenderà le formazioni sarde, "dirottate" quest'anno nel girone lombardo (A). In rappresentanza della Toscana ci sarà la Pianese, poi la Samb e la Fermana per le Marche e il Teramo per l'Abruzzo. Due umbre, Ternana e Gubbio, oltre alle quattro campane Avellino, Casertana, Cavese e Paganese.Prima di Ferragosto la Lega dovrebbe essere in grado di diramare anche i calendari, ma per il momento non è stata ufficializzata alcuna data in merito.