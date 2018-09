di Umberto Leoncini

RIETI - Inizia male l’avventura delle giovanili nazionali del Rieti calcio. La prima giornata dei campionati nazionali Under 17 e Under 15 registra un passivo di 8 gol, con una sola rete segnata, per le due formazioni amarantocelesti impegnate in Toscana ieri pomeriggio.



Nella trasferta aretina delle due compagini amarantocelesti (per ottimizzare e rendere più sostenibili i costi dei campionati giovanili la Federazione fa giocare accoppiate le squadre U17 e U15 di ogni società) l’Under 17 guidata da Pagliarin perde 3 a 0 mentre l’Under 15 di Ciarimboli rimedia un sonoro 5 a 1: due sconfitte pesanti anche se maturate in modo completamente diverso.



L’Under 17 amarantoceleste infatti parte discretamente e, nella prima mezz’ora, tiene bene il campo riuscendo in più di un’occasione ad impensierire la difesa aretina, sbagliando un rigore con Esposito. Alla mezz’ora cambia l’inerzia della gara con i padroni di casa che vanno in vantaggio con Teodori. A quel punto l’Arezzo gestisce con tranquillità il match riuscendo ad andare a rete a inizio ripresa con Juapaj, bravo a trasformare un rigore, e poi, a 10’ dalla fine, a chiudere il conto con Sestini.



Tutt’altra storia la gara dell’Under 15 mai in partita. Succede tutto in pratica nel primo tempo con un tremendo uno-due dei padroni di casa che vanno a segno nei primi 9 minuti con Tresa e Treppiedi. Gli amarantocelesti si illudono al 14’ quando D’Avanzo accorcia su calcio di rigore ma l’Arezzo ci mette solo 4’ a ristabilire le distanze con Tralci per poi allungare a 10’ dal termine della prima frazione con Bonavita. Si va negli spogliatoi sul 4 a 1 per i toscani che nel secondo tempo trovano il gol del definitivo 5 a 1 con la doppietta personale di Treppiedi.



Nel prossimo turno per le due formazioni ci sarà il debutto in casa contro Città di Pontedera.



UNDER 17

Arezzo : Casini, Anselmi, Bux, Verdelli, De Pellegrin, Pellegrini, Juapaj, Martelli, Diop, Baldoni Teodori. ALL. Gioacchini. A DISP. Migni, Fazzuoli, Bianchetti, Canapini Matteini, Sestini, Steccato, Romani, Conteduca.

Rieti : Conti, Aceti, Vangone, Celesti, Nallo, Mosella, Bonis, Esposito, Andreoni, Bernardini, Pastore. ALL. Pagliarin. A DISP. Polidori M., Renzi, Polidori L., Bezzi, Colamedici, Bonifazi.

Arbitro : Ghini di Valdarno.

Reti : 30’ Teodori, 50’ rig. Juapaj, 80’ Sestini.

Note : ammonito Vangone (R)



UNDER 15

Arezzo : Tiezzi, Landozzi, Sanarelli, Patriarchi, Tralci, Gori, Mazzeschi, Artini, Tresa Bonavita, Treppiedi. ALL. Bernardini. A DISP.Sarchini, Brogi, Volpi, Dolcini.

Rieti : Paris, Ilarità, Pirozzi, Grilli, Deina, Conti, D’Avanzo, Fiore, Andreoni, Nunzi, Spera. ALL. Ciarimboli. A DISP. Mostarda, Boncompagno, Dimarco, De Angelis, Paris.

Arbitro : Nassari di Valdarno

Reti: 7’ Tresa (A), 9’ Treppiedi (A), 14’ rig D’Avanzo (R), 18’ Tralci (A), 35’ Bonavita (A), 58’ Treppiedi (A).

Note : ammoniti Gori (A), Ilarità e Fiore (R).

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



