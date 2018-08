di Christian Diociaiuti

RIETI – Oggi saranno ufficializzati i calendari, intanto ieri la Figc ha diramato i cinque gironi dei campionati Allievi (under 17) e Giovanissimi (under 15) Nazionali, a cui partecipano le squadre baby delle 59 aventi diritto alla C, incluso il Rieti. E mentre per la Berretti (Juniores) bisognerà aspettare cosa accadrà in C e in B con le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni, i piccoli amarantocelesti, per entrambe le categorie, sono finiti nel girone con i cugini della Viterbese, due sarde (Olbia e Arzachena) e le toscane Arezzo, Carrarese, Pontedera, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Siena. Sorte diversa per due club molto più a nord, come Sambenedettese, Gubbio e Ternana che si misureranno con un girone misto di pugliesi, campane, marchigiane, abruzzesi e umbre. Le squadre Allievi e Giovanissimi giocano lo stesso giorno contro la stessa avversaria ma in orari consecutivi e, dunque, vanno in trasferta insieme. Il campionato prenderà il via il 9 settembre. Niente sud, dunque, per i piccoli reatini; sarà così anche per la prima squadra? Difficile. L’8 settembre alle 18 al Palazzo delle Esposizioni di Roma, gironi e calendari. Ma lo spettro del sud per la squadra di Chéu è più di una ipotesi. Sempre che il Coni non ribalti anche le supposizioni.

