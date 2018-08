di Christian Diociaiuti

RIETI - Presentazione ieri sera per il settore giovanile del Rieti, che sarà guidato da Gianfranco Mancini. «Siano riusciti ad allestire cinque squadre, tre per i campionati nazionali e due per le regionali». Sono le parole del nuovo responsabile, che annuncia l’inizio dell’attività delle giovanili amarantocelesti il 24 agosto: «La Berretti sarà in ritiro a Ovindoli insieme all’Under 17 (gli Allievi, ndr); ritiro al Ciccaglioni per l’under 15 (i Giovanissimi, ndr)». Scongiurato il rischio di un esodo massiccio e distante, delle formazioni giovanili dalla città. Sarà decisivo un summit odierno col gestore, ma torna in ballo l’utilizzo del Gudini per le gare ufficiali (e pure per qualche allenamento). Si apre, poi, lo spiraglio (più che probabile) dell’utilizzo dello Scopigno per la Berretti per le gare di campionato. Solo i Giovanissimi nazionali si alleneranno nel campo della vicina Terni Est, «ma giocheranno a Rieti» specifica Mancini.



Come detto, in ballo c’è il Gudini: per stamattina è stato pre-annunciato un summit per definire l’accordo tra club e famiglia Lodovici. A Molino della Salce previsti anche gli allenamenti degli Allievi Nazionali e della Berretti; squadre che useranno all’occorrenza anche il Ciccaglioni per il lavoro settimanale. L’ex Scia sarà la casa anche delle due formazioni regionali, gli Allievi fascia B Elite e i Giovanissimi fascia B; il Ciccaglioni (il cui manto è da rifare, come arcinoto), di queste due formazioni ospiterà anche le gare interne (come accadeva fino all’anno scorso), con il club pronto a richiedere l’omologazione.



REATINI

«Siamo partiti da zero – ha detto Mancini - non c'erano giocatori tesserati o un database. Nelle squadre nazionali ci sono sei-sette ragazzi di Rieti in media, mentre nelle regionali ci sono solo reatini. Siamo attenti al territorio, sarebbe un controsenso non guardare se ci sono ragazzi di qualità». Per allestire le rose, il Rieti ha organizzato dei raduni: ospiti i ragazzi dell’anno passato, i ragazzi di altre squadre del Reatino ma anche giovani da fuori Rieti e pure da fuori regione. Non è mancato chi nei giorni scorsi, tra genitori ed ex giocatori, abbia fatto notare come dei gruppi dello scorso anno sia rimasto ben poco.



Vero, in media ci sono 6-7 giocatori di Rieti (è questo è un bene, potranno crescere in un torneo nazionale), ma non del Rieti. Insomma, i tesserati amarantocelesti della scorsa stagione sono rimasti in pochissimi, sia di quella Juniores che male non aveva fatto (andando vicina alla post season), sia delle formazioni Allievi (vincitrici del campionato), che dei Giovanissimi. Mancini, a domanda, specifica anche la questione accennata ad inizio conferenza («Non avevamo tesserati») che «c’erano tesserati solo i ragazzi della Juniores» proprio per motivi legati alla durata dei tesseramenti. «Ci siamo mossi ufficiosamente il 6 agosto per quel che riguarda le giovanili – dice il responsabile, annunciato il 7 agosto scorso – abbiamo organizzato quattro raduni e devo dire che in uno c’erano 13 ragazzi». Mancini non si nasconde: «Qualche errore magari l’abbiamo commesso – ammette – ma non avevamo neanche un database».



E sull’osservazione che pochi ragazzi dell’anno scorso siano rimasti a dare vita alle squadre Nazionali, Mancini replica: «Il calcio professionistico lo ritengo diverso. Nei settori giovanili di A e B il 60-70% dei tesserati non arriva dal territorio, che in un certo senso limita le scelte. Solo una piccola percentuale può fare i professionisti. Mi dispiace non aver selezionato altri ragazzi di Rieti che immagino volessero continuare con la squadra della propria città. Non l’abbiano fatto perché siamo contro o con cattiveria, sono semplicemente scelte tecniche fatte con gli allenatori. A oggi i numeri dicono questo».



E il responsabile della scuola calcio, Gennaro Isaia (una istituzione delle giovanili amarantocelesti, nel club da anni) aggiunge che «a onor del vero, qualcuno quando ci siamo mossi e abbiamo fatto i raduni, si era già accasato in termini di squadra». «Non è stato facile selezionare questi ragazzi che crediamo abbiano delle qualità per partecipare a un campionato professionistico. Se qualcuno è rimasto fuori, speriamo di riportarlo a casa quanto prima» aggiunge Mancini.



ALLENATORI

«Ritengo di aver creato un gruppo di livello, fatto di professionisti che conosce il calcio e soprattutto quello giovanile» ha detto Mancini sullo staff. «Ci sarà collaborazione tra prima squadra e Berretti – ha aggiunto - ci sarà sinergia, come dimostrato già per le convocazioni di Rieti-Teramo con due ragazzi del 2000 chiamati da mister Chéu. Collaborazione con le altre realtà? Presenteremo un progetto tra qualche mese». Ad allenare la Berretti ci sarà Vincenzo Moncelli che «con me ha avuto diverse esperienze, è stato anche il vice a Bisceglie lo scorso anno» ha aggiunto il nuovo responsabile. Gli Allievi Nazionali saranno guidati da Mirko Pagliarini (vice Elia Roselli); i Giovanissimi Nazionali da Marco Ciarimboli (vice Leonardo De Santis). Conferme per Lorenzo Pezzotti e Stefano Valentini: quest’ultimo avrà la guida dei 2005 regionali e il coordinamento delle attività di base; al tecnico vincitore l’anno scorso degli Allievi Regionali, la guida dei 2003 amarantocelesti. A completare la rosa ci penserà Mancini nei prossimi giorni. Certi il preparatore dei portieri Daniele Ratini, il segretario Paolo Rotilio e il team manager Marco Atardi. «Entro sabato concluderemo lo staff» ha chiarito.



SCUOLA CALCIO

Anche la scuola calcio scalda i motori. Il responsabile, ormai storico, è Gennaro Isaia. «Ci alleneremo all’ex Scia, faremo domanda di omologazione per allenamenti e gare. Ogni gruppo avrà un istruttore qualificato e ci sarà un intenso rapporto con il settore giovanile». Questi gli istruttori. Anno 2006: Piero Lunari ed Emiliano Aquilini. Anno 2007: Luigi Masci e Alessandro Basilici. Anno 2008: Marco Mareri e Simone Ortenzi. Anno 2009: Cristian Colantoni e Silvio Ippoliti. Anno 2010: Manuel Marchetti e Stefano Salvini. Anno 2011: Marco Renzi e Valerio De Angelis. Anno 2012-2013: Piero Lunari ed Emiliano Aquilini. Preparatore dei portieri: Mauro Mariantoni. Preparatore motorio: Manuel Floridi.

