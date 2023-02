Giovanili: Poggio Moiano all’assalto della Pro Fiano capolista, caccia al secondo posto per l’U14 del Città di Rieti. Il programma gare

RIETI – Prende il via oggi un nuovo weekend di calcio giovanile in cui, come di consueto, seguiremo le gare delle otto competizioni che coinvolgono le squadre del territorio reatino. Ancora neve sul campo comunale di Cantalice e dunque rinvio della sfida odierna dell’U19 regionale del paese, mentre giocherà regolarmente l’U15 della Nuova Rieti che è riuscita a ripiegare sul Vecchiarelli di Villa Reatina in vista del match di domani contro il Velinia.

Tra le partite più rilevanti per le varie classifiche, occhi puntati soprattutto sui più piccoli visto che l’U15 del Poggio Moiano, sperando in un passo falso di Nuova Rieti e Accademia Sabina, proverà a strappare la vetta alla Pro Fiano finora imbattuta, mentre l’U14 del Città di Rieti punterà ad agganciare al secondo posto la Vigor Rignano Flaminio.

Di seguito, il programma completo degli incontri di nostro interesse, con orari e campi di gioco:

Under 19 regionale B (girone B) – XIII giornata

Astrea – Alba Sant’Elia: oggi, 4/2, ore 14:30, campo “Antonio Sbardella” di Roma

Cantalice – Aurelia Antica Aurelio: rinviata a data da destinarsi per neve sul campo cantaliciano di via Andrea Costa e per mancanza di disponibilità di un terreno di gioco alternativo

Under 19 provinciale (Rieti) – XII giornata

Accademia Calcio Sabina – Amatrice: oggi, 4/2, ore 15:00, campo comunale di Forano

Ginestra – Brictense: oggi, 4/2, ore 15:00, campo comunale “Santa Maria” di Monteleone Sabino

Monterotondo 1935 – Pro Fiano: oggi, 4/2, ore 15:00, campo “Fausto Cecconi” di Monterotondo

Poggio Mirteto – Passo Corese: oggi, 4/2, ore 15:00, campo comunale di Poggio Nativo

Valle del Peschiera – Mentana 2019: oggi, 4/2, ore 15:00, campo comunale di Santa Rufina

Under 18 regionale (girone B) – XVII giornata

Virtus Trevignano – Poggio Moiano: domani, 5/2, ore 9:00, campo comunale “A” di Trevignano Romano

Under 17 provinciale (Rieti) – XII giornata

Pro Calcio Studentesca – Nuova Rieti Calcio: domani, 5/2, ore 10:00, campo comunale di Santa Rufina

Velinia – Grifo Academy: domani, 5/2, ore 10:00, campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Poggio Mirteto – Poggio Moiano: domani, 5/2, ore 10:30, campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Palombara – Accademia Calcio Sabina: domani, 5/2, ore 11:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Passo Corese – Città di Rieti: domani, 5/2, ore 15:00, campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Riposo per Mentana 1947

Under 16 regionale (girone B) – XIII giornata

Athletic Soccer Academy – Cantalice: oggi, 4/2, ore 14:30, campo “Claudio ed Andrea” di Roma

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XIII giornata

Vigor Rignano Flaminio – Passo Corese: oggi, 4/2, ore 11:00, campo “Pietro Bruno Rasi” di Rignano Flaminio

Settebagni – Città di Rieti: oggi, 4/2, ore 18:30, campo “Vittorio Angelucci” di Settebagni

Under 15 provinciale (Rieti) – XII giornata

Brictense – Palombara: oggi, 4/2, ore 15:00, campo comunale di Montelibretti

Poggio Moiano – Pro Fiano: oggi, 4/2, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Accademia Calcio Sabina – Pro Calcio Studentesca: oggi, 4/2, ore 15:30, campo comunale di Forano

Passo Corese – Poggio Mirteto: domani, 5/2, ore 9:00, campo “Amerigo di Tommaso” di Passo Corese

Nuova Rieti Calcio – Velinia: domani, 5/2, ore 10:30, campo “Ippolito Vecchiarelli” di Rieti

Mentana 1947 – Città di Rieti: domani, 5/2, ore 11:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Under 14 regionale (girone B) – XIII giornata

Athletic Soccer Academy – Cantalice: oggi, 4/2, ore 16:30, campo “Claudio ed Andrea” di Roma

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XIII giornata

Città di Rieti – Vigor Rignano Flaminio: oggi, 4/2, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Atletico Roma Nord – Accademia Calcio Sabina: domani, 5/2, ore 17:00, campo “Acquacetosa n.8” di Roma

Riposo per Passo Corese