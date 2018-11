IL TABELLINO

Elite Bk Roma

Npc Willie Bk Rieti

Parziali

RIETI - Quinta vittoria consecutiva per le ragazze dell'Under 18, che brindano la prima posizione del girone battendo in trasferta l'Elite Bk Roma, 49-68. Le reatine restano prime in classifica, insieme all'altra imbattuta, l'Albano Pavona, formazione data per favorita per la vittoria finale, e prossima avversaria al PalaNpc, per un match ricco d'emozioni, in palio c'è la vetta solitaria del raggruppamento.Nonostante la forza delle amaranto celesti, le padroni di casa tengono sulle spine la formazione di coach Matteucci per i primi due quarti, che commette qualche errore di troppo, mentre le romane grazie all'ottima difesa e ai canestri di Edjekpan, trovano nel finale di primo tempo il sorpasso, punteggio sul 33-29.Nel secondo tempo è tutta un'altra storia, la capolista riprende il comando del match, recupera lo svantaggio e infila un 20-6 di parziale, chiudendo la terza frazione con 10 lunghezze di vantaggio. Nell'ultimo quarto le reatine aumentano il vantaggio, Paolucci e Marcotullio trovano percentuali importanti al tiro, toccando il più 20 di vantaggio, la gara termina 49-60.Dopo due trasferta consecutive, condite da altrettante vittorie schiaccianti, si torna davanti al proprio pubblico, pronto a spingere le padroni di casa alla vetta solitaria del girone. Si gioca lunedì 3 dicembre al PalaNpc di via Carlo Cesi, palla a due ore 20:30.: Edjekpan 19, Leonforte 6, Bostian 6, Bui 3, Giambalvo 3, Pesce 1, Stabile, Gallicola, Bevilacqua 2, Scipioni 2. Allenatore: Isacchini.: Paolucci 16, Marcotullio 14, Graziani 9, Di Credico 8, Fagiani 6, Fiorentini 4, Barbacci 4, Marroni 4, Vergij 3, Matteucci, Cardinali, Papale. Allenatore: Paolo Matteucci.: 13-15; 20-14; 6-20; 10-19.