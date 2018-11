IL TABELLINO

RIETI - Le ragazze dell'Under 18 femminile della Npc Willie centrano il quarto successo consecutivo, espugnando il campo della Fortitudo Anagni MMX, 43-65, con questa vittoria le amaranto celesti di coach Matteucci consolidano la vetta del girone B, confermando l'ottimo avvio di stagione, con un rullino di marcia impressionante.Le padroni di casa tengono testa alle reatine soltanto nel primo quarto, già nella seconda ripresa guidano il ritmo partita, dando il primo allungo decisivo, realizzando un parziale di 4-14, e chiudendo la prima metà di gioco, sul 15-27.Nella ripresa la Npc Willie continua ad imporre il proprio gioco, mettendo in difficoltà Anagni, brave le reatine a trovare canestri decisivi che ammazzano la partita, le ospiti dominano anche in area, catturando rimbalzi importanti, e così chiudono la terza frazione avanti di 21 punti, 29-50.Bello l'ultimo quarto, con Anagni che tenta in ogni modo di rientrare, ma le ragazze di Matteucci, ancora in partita, più lucide che mai, continuano a produrre una buona pallacanestro, calando così il poker, realizzando un ventello in trasferta che fa bene al morale.La Npc Willie resta così in vetta, insieme all'Albano Pavona, che come le reatine hanno raccolto quattro vittorie consecutive, prossimo impegno ancora lontano dal PalaWillie, un'altra trasferta per la compagine amarantoceleste, domenica faranno visita alle capitoline dell'Elite Basket Roma.: Romiti 18, Ricci 15, Scursatone 3, Pofi 2, Morrea, Cacchi, Morelli, Polletta, Longo, Casciotta. Coach: Emiliano De Simone.: Barbacci 16, Marcotullio 14, Graziani 11, Di Credico 9, Fiorentini 6, Paolucci 4, Fagiani 3, Marroni 2, Matteucci, Cardinali, Schifi. Coach: Paolo Matteucci.: 11-13; 4-14; 14-23; 14-15 i parziali.