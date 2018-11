Npc Willie Rieti:

RIETI - Le ragazze di Paolo Matteucci iniziano con il piede giusto la nuova stagione, nel campionato regionale under 18 femminile, conquistando i due punti, contro le tirreniche del Santa Marinella Basket, per 55 - 51.Un match, dove fin da subito, le reatine, campionesse in carica, dettano il ritmo del gioco, portandosi in testa all'intervallo, 30 - 19. Al rientro c'è la reazione del Santa Marinella, che complica la via della vittoria alle amarantocelesti, portandosi sul -3, a due minuti dal termine, sono brave le ragazze di Matteucci a mantenere i nervi ben saldi, che tornano all'attacco e riescono ad affermarsi su Santa Marinella, 55 - 51. Tra le file della Npc, si sono particolarmente distinte la Marcotullio e la Di Credico, entrante in partita fin da subito, e che chiudono entrambe in doppia cifra.Le ragazze sono già tornate a lavorare in palestra in vista del prossimo impegno, domenica c'è la prima trasferta, la Npc Willie ritrova la MSC Guidonia, formazione che le reatine conoscono bene, in quanto sono state rivali lo scorso campionato.Marcotullio 14, Di Credico 12, Graziani 9, Barbacci 7, Fiorentini 6, Fagiani 4, Paolucci 3, Marroni, Matteucci, Cardinali, Papale, Vergij. All. MatteucciParziali 11-4, 19-15, 11-17, 14-15.