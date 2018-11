IL ROSTER E LO STAFF

RIETI - Inizio di campionato anche per l'Under 16 della Npc Willie, allenata dai coach Mattia Consoli e Andrea Auletta, entrambi fanno parte dello staff di Alessandro Rossi, e insieme guideranno la squadra che prenderà parte al campionato di Eccellenza organizzato dalla Fip Lazio, e che proprio domenica assaggerà per la prima volta il parquet.Sono 16 le squadre al via, due gironi da 8 squadre, con squadre di società ambiziose, e molte squadre romane con una grande tradizione a livello giovanile, i reatini sono stati collocati nel girone A, dove a dargli battaglia troveranno, HSC Roma, Carver Cinecittà, San Paolo Ostiense, Pass Roma, Tiber Basket e l'Olimpia Roma San Venanzio.Gli amarantocelesti debuttano domenica al PalaPass di via Tripolitania, a Roma, contro la Pass Roma, dove non potranno contare sull'apporto di coach Consoli, impegnato a guidare la Zeus a Tortona, a guidare i ragazzi ci sarà coach Auletta, affiancato nella trasferta romana dal responsabile del settore giovanile Gianluca De Ambrosi.Un debutto molto atteso, dopo due mesi di lavoro, dichiara coach Consoli: «Cominciamo un campionato molto stimolante, per molti sarà una novità, sappiamo che ci saranno delle difficoltà, che affronteremo nel modo giusto, attraverso la coesione, lo spirito di gruppo, ma soprattutto la capacità di aiutarci nei momenti difficili. Con l'altro allenatore Andrea Auletta e il preparatore Simone Passacantando stiamo lavorando molto dal punto di vista della professionalità, sulla cultura dell'allenamento, dal punto di vista tecnico e fisico, e soprattutto stiamo diventando un gruppo coeso, capace di stimolarsi, aiutarsi, spronarsi nei momenti di difficoltà».Bisognerà continuare a lavorare sulla strada intrapresa, in un campionato difficile e di livello come quello laziale, infatti continua Consoli: «Sono contento del lavoro svolto finora, abbiamo ancora tanto da fare per essere al livello delle nostre avversarie, ogni partita sarà una verifica, ai ragazzi chiederemo la passione e la voglia di provare a fare cose nuove". E su gli obiettivi afferma, " L'obiettivo è provare a formare giocatori, che in futuro possano essere materiale umano per questa società. Stiamo cercando di fargli capire che alcuni di loro possono giocare a pallacanestro a buoni livelli, dobbiamo continuare a mantenere l'asticella alta, e magari dopo due - tre mesi alzarla ancora di più. Siamo fiduciosi, la crescita pian piano si vede».I ragazzi a disposizione dei coach Consoli e Auletta sono tutti classe 2003, tranne l'ultimo arrivato, Vukobrat, che è del 2004.Giocatori: Boris Vukobrat, Gabriele Mammoli, Davide Frizzarin, Filippo Imperatori, Gabriele Buccini, Gabriele Scappa, Emanuele Barsotti, Godwin John, Luca Prosperi, Giacomo Di Muzio, Angelo Martini, Leon Lattanzio, Giuseppe Mazza. Allenatori: Mattia Consoli e Andrea Auletta. Preparatore Atletico: Simone Passacantando. Dirigente Accompagnatore: Angelo Buccini.