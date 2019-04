UNDER 20

RIETI - Vittorie in grande spolvero per Under 20, Under 15 Gold e Under 14 Elite, doppio successo per l'Under 18 Gold, bene anche l'Under 14 Regionale. Cade solo l'Under 16 Eccellenza, mentre hanno riposato l'Under 15 Silver e l'Under 18 Femminile. Turno di riposo anche per l'Under 18 Silver, che ha chiuso al primo posto la stagione regolare e attende l'inizio della seconda fase.Nell'ultimo turno di stagione regolare un'altra vittoria per la PlanetWinBet365, che batte Fiano Romano 81-50 e si concentra così per la seconda fase. Nonostante le trenta lunghezze di vantaggio finali, partono bene gli ospiti, ispirati nelle prime due frazioni di gioco, dando vita ad una partita accesa. Al rientro gli uomini di De Ambrosi alzano il ritmo, prendendo il largo nel punteggio e centrando così il quattordicesimo successo stagionale. Ora Rieti attende di conoscere le avversarie della seconda fase che scaturiranno dagli incroci con gli altri gironi per proseguire il cammino in campionato.: Brandi 7, Marcetic 7, Bizzoni 18, Berrettoni 16, Nikolic, Finco, D’Ambrosio 11, Ramacogi 5, Annibaldi 7, Ciani 2, Fornara 3, Battisti 5. All. De Ambrosi: D'Agostini, Fiori, Prosperini 8, Valle Dell'Olmo 10, Prosperi 16, Calderini Nannerini 7, Paradiso 7, Dankiv 2, Motta. All. Balestrino: 20 - 18; 19-13; 26-7; 16-12Doppio impegno per la Koko Moda Npc Willie, che in pochi giorni batte prima la Uisp XVIII, 84-50, mentre martedì è arrivata un'altra vittoria per la formazione di De Ambrosi che espugnano il campo dell'Argarve dopo due tempi supplementari, 71-75 il finale. I reatini restano in testa a punteggio pieno e sulla gara di martedì, il vice allenatore Andrea Auletta afferma: «E' stata una partita combattuta, loro sono una squadra molto fisica, che mette pressione, togliendo quasi tutte le linee di passaggio. Siamo stati bravissimi a rimanere sul pezzo, era importante vincere fuori casa, stiamo raggiungendo l'obiettivo. Grande presenza di tutti 12, che messo grinta e si sono fatti forza nei momenti di difficoltà».Cade in trasferta l'Under 16 Eccellenza dei coach Consoli e Auletta, sconfitti sul campo della Carver Cinecittà 72-59. Dopo due successi consecutivi, arriva la prima battuta d'arresto per i reatini nella seconda fase, che guardano già al prossimo impegno casalingo contro la Smg Bk. Sulla gara di domenica scorsa, coach Consoli afferma: «Pagato dazio a livello di energia e fisicità sotto le plance. È stata una gara di grandi strappi, siamo partiti male poi super rimonta dal meno 16 al meno 2 in 6 minuti. Nel terzo quarto iniziato male con poca fluidità che ha generato disordine e palle perse. Abbiamo provato a ricucire il secondo strappo ma ormai avevamo speso troppo e non abbiamo avuto i nervi saldi in alcuni momenti. Sono sempre più convinto che questo gruppo abbia margini di crescita ma li potrà raggiungere solo attraverso una crescita mentale e una maggiore fiducia in se nei momenti topici. Speriamo solo di poter tornare a lavorare in un numero elevato in queste settimane».Vittoria netta per la CentralCar Npc Willie di coach Angelucci, che tra le mura amiche travolge la Basket Bee Latina 80-45. Grande approccio dei reatini, in campo con la giusta intensità difensiva e bravi a colpire in contropiede gli avversari. A partire dalla seconda frazione gli uomini di Angelucci dilagano nel punteggio, chiudendo in anticipo la pratica.: Faraglia 2; Lunari 6; Ambrosi 19; Marchili 9; Roversi 18; Marini 2; Galasso 8; Spadoni 2; Cortellesi 6; Ciccomartino 8. All. Angelucci.: 16-13, 22-14, 16-10, 26-8.Vittoria anche per i ragazzi dei coach Ruggieri e Casini, che superano in scioltezza la Bk Cavese 79-54. Per i giovani amarantocelesti si trattava dell'ultimo turno della stagione regolare, i due punti permettono ai reatini di chiudere al sesto posto finale.: Federici 3, Colantoni 5, Conti 8, Orsini 4, Feliciangeli 13, Santoprete 10, Aguzzi 24, Cattani 8, Mammoli 4. Coach: Ruggieri; Ass. Casini; Prep. Atl. Passacantando.: 23-6; 20-26; 20-11; 16-11Colpo esterno dei ragazzi dei coach Vaccaro e Brandi, che espugnano il campo di Fiano Romano 42-51. Gara equilibrata fino al terzo quarto, con le due compagini sempre vicine nel punteggio, poi nell'ultimo periodo arriva l'allungo decisivo che porta gli ospiti al successo. I reatini mettono così in cassaforte il quarto posto.: Margarita 16; Carlini 13; Vincenzi 7; Caluisi 7; Bonafaccia 6; Di Virgilio 2; Brentegani; Rivoltella; Mostarda All. Vaccaro-Brandi: 12-10, 15-16, 6-6, 9-19