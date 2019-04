UNDER 20

RIETI - Grande weekend per l'Under 20 e l'Under 18 Silver, bene anche l'Under 18 Gold, nella seconda fase. Buon debutto per l'Under 15 Gold, cadono invece le ragazze dell'Under 18 Femminile, sconfitte anche per le due compagini dell'Under 14. Ferme l'Under 16 Eccellenza, in campo domenica 14 aprile, mentre ha riposato l'Under 15 Silver.Nel penultimo impegno di stagione regolare, arriva una vittoria per la PlanetWinBet365, che espugna il PalaLuiss, battendo il Roma Nord 2011 51-63. Dopo un buon inizio, nel secondo quarto l'attacco reatino stenta e i padroni di casa trovano un leggero vantaggio. Tutta un'altra storia a partire dal terzo quarto, con i reatini che infilano il parziale decisivo, un 8-30 che manda i titoli di coda al match in anticipo. Per la compagine di De Ambrosi, ora testa all'ultimo impegno casalingo contro Fiano Romano, per poi conoscere il calendario della seconda fase.: Rapone 9, Ciotti 13, Castillejos 3, Angelucci 4, Sansone 2, Provera 4, Mogavero, Rodino' 8, Apicella 2, Talliani 6. All. Di Bucchianico Assistente Bonistalli: Marcetic 3, Brandi 3, Bizzoni 10, Luzzi 10, Nikolic, Finco 5, D'Ambrosio 9, Moran Godoy 6, Ramacogi 2, Annibaldi 13, Battisti 2. All. De Ambrosi. Assistente Berrettoni: 7-15; 20-10; 8 -30; 16-8Altro successo per l'Under 18 Gold, che centra un'altra vittoria nella seconda fase, battendo l'Algarve Torrino 55-53. Gara tiratissima, dove ad aver meglio è stata la formazione di coach De Ambrosi, come racconta il vice allenatore Andrea Auletta: «Siamo stati sotto anche di 10 punti nel primo tempo, proprio per questo siamo stati bravi a rimanere sul pezzo, ritornando in partita, facendo grandi difese e alzando le percentuali al tiro dai tre punti. Nel finale, un paio di difese importanti, ci hanno permesso di portarla a casa, nonostante qualche assenza, i ragazzi sono stati bravi a dare ognuno il proprio contributo».: Cornacchiola 9, Ciani L. 5, Terracciano, Luzzi 2, Buccioni L., Mariantoni, Emiliani 13, Marcetic, Finco 5, Fornara 9, Godoy 10, Colasanti. All. De Ambrosi Ass. Auletta.: 9-16; 18-17; 15-17; 20-18Doppio impegno per l'Under 18 Silver di coach Matteucci che centrano due vittorie in pochi giorni, chiudendo così la prima fase al primo posto, insieme al Basket Roma a quota 30. Ben 14 vittorie consecutive per i reatini, vittoriosi prima sul campo dell'Ares Tiber 62-68, mentre nel recupero contro la Sam Roma è terminata 55-56. Archiviata la stagione regolare, gli amarantocelesti attendono le avversarie del primo turno della seconda fase.: Marchetti 4, Imperatori 3, Terracciano 8, Ciogli, Ciani D. 11, Angelucci, Rinaldi 8, Santarelli 11, Cattani, De Angelis 9, Nacchia, Colasanti 2. All.Matteucci Ass. Auletta: 19-10; 10-17; 16-16; 10-13Cadono le ragazze di coach Matteucci nella terza giornata della seconda fase, le reatine perdono in casa contro il San Raffaele 50-65. Le amarantocelesti restano così a quota due, in attesa della prossima sfida interna contro lo Smit Roma.Espugna il campo della Nomen Angels l'Under 15 Gold di coach Angelucci, a Roma termina 44-50. Gara equilibrata, decisiva l'ultima frazione, con i reatini che strappano i due punti, realizzando un ottimo parziale nell'ultimo periodo. Sulla vittoria, coach Angelucci: «Un plauso a questi ragazzi, che giorno dopo giorno migliorano le proprie prestazioni, che lasciano ben sperare per il proseguio in questa fase finale del campionato».: Faraglia, Lunari, 4 Ambrosi, 20; Marchili, 8; Roversi, 12; Marini, Galasso, 4; Spadoni, Cortellesi, 2; Ciccomartino All.Angelucci: 8 - 10; 6 - 11; 7 - 10; 15- 19Cadono sul campo della Stella Azzura Viterbo i ragazzi dei coach Ruggieri e Casini, a Viterbo termina 64-58 per i padroni di casa. Gara tiratissima tra le due compagine, con i padroni di casa che hanno la meglio soltanto nel finale, con il risultato in perfetta parità fino a pochi minuti dal termine. Nel weekend ultimo impegno casalingo per i reatini, prima di iniziare la seconda fase.: Federici 2 , Colantoni 2, Conti, Orsini, Feliciangeli 9, Santoprete 4, Aguzzi 16, Cattani, Mammoli 6, Capasso 12, Vergij 7. All.Ruggieri: 27-21; 10-13; 15-16; 12-8Battuta d'arresto per la compagine dei coach Vaccaro e Brandi, sconfitti tra le mura amiche dall'Amatori Bk 46-70. Partono meglio gli ospiti, con i reatini che soffrono l'aggressività dell'Amatori e questo fa si che linerzia della gara si sposti fin da subito a favori degli ospiti. Nella ripresa, c'è la reazione d'orgoglio dei padroni, che tentano di ricucire lo strappo, trovando con più continuità le vie del canestro.: Mostarda 12; Vincenzi 9; Carlini 9; Bonafaccia 7; Brentegani 5; Rivoltella 2; Caluisi 2; Di Virgilio; Ragazzoni: 6-23;14-9;10-18;16-20