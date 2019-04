UNDER 20

Npc Willie Rieti

Stella Azzurra

UNDER 18 SILVER

Centro Commerciale Perseo Npc Willie Rieti

UNDER 18 FEMMINILE

UNDER 16 ECCELLENZA

Npc Willie

UNDER 15 GOLD

Npc Willie

UNDER 15 SILVER

Npc Willie

UNDER 14 ELITE

LidoSottovento Npc Willie

UNDER 14 REGIONALE

Npc Willie

RIETI - Continua a vincere l'Under 16 Eccellenza, bene anche l'Under 18 Femminile, entrambe già impegnate nella seconda fase. Cade contro la corazzata Stella Azzurra l'Under 20, sconfitte interne anche per le due formazioni dell'Under 15. Successo netto per l'Under 14 Elite, mentre rimedia un ko in trasferta l'Under 14 Regionale. Ieri sera è arrivato un altro successo per l'Under 18 Silver, mentre scenderà in campo lunedì l'Under 18 Gold, che ospiterà al PalaSojourner l'Algarve Roma.Termina 50-69 la sfida dell'under contro la Stella Azzurra, imbottita dai giocatori provenienti dalla A2 di Roseto, che devono ancora terminare la formazione italiana, venendo così impiegati anche nei campionati giovanili. Fin dalle prime battute, la capolista esprime tutta sua forza, trovando nei primi due quarti parziali importanti. La formazione di De Ambrosi reagisce e cresce nel corso della gara, nonostante le pesanti assenze di Nikolic e Vujanac, che aprono la strada ai lunghi stellini, i reatini rendono la vita difficile agli ospiti, toccando il meno 12 a pochi minuti dal termine. Termina così la sfida, con le due formazioni già certe della qualificazione alla seconda fase.: Marcetic 8, Brandi 8, Bizzoni 8, Berrettoni 17, Nikolic n.e. Finco, D'Ambrosio, Moran Godoy 3, Ramacogi, Annibaldi 3, Fornara 3, Battisti. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni: Bocevski 1, Ndzie, Manalo 13, Gianni 2, Grillo 6, Boniciolli 2, Falk Wilheim 2, Czoska 5, Klaczek 12 Mabor 10, Ghirlanda 8, Digno 8. All. Traino: 9 - 20; 9 - 17; 10 - 17; 22- 15Non perde colpi la formazione di Paolo Matteucci, che ieri sera ha battuto la Vis Nova Bk 68-48. Numeri da record per la formazione reatina, che mantiene il secondo posto con una gara da recuperare. Ieri sul parquet del PalaSojourner gara senza storia, con i padroni di casa sempre in vantaggio, bravi a chiudere la pratica con largo anticipo, non lasciando mai agli ospiti la possibilità di rientrare in partita.: Terracciano 4, Chiavolini 4, Ciani D. 8, Angelucci, Rinaldi 13, Santarelli 2, Cattani, Lamzouri, Vergij 8, De Angelis 6, Nacchia 11, Colasanti 12. All. Matteucci: 17-13, 13-11, 23-7, 15-17Tornano a vincere le ragazze di Paolo Matteucci, che battono in casa le Frecce Romane Bk, 67-55. Le reatine riscattano così la sconfitta della prima giornata, trascinate da Nora Barbacci, a referto con ben 38 punti. Dopo un leggero equilibro, arriva il primo importante parziale della gara, 11-2, che manda le padroni di casa al riposo sul 39-30. La ripresa, nonostante il tentativo di rimonta delle romane, vede ancora protagonista le padroni di casa, che mantengono il vantaggio, mettendo così in cassaforte i due punti.Arriva un'altra vittoria per l'Under 16 Eccellenza, che batte la Virtus Valmontone 68-65. La formazione reatina collocata nel girone unico, con altre 9 compagini centra la seconda vittoria consecutiva, dopo una gara equilibrata e portata a casa grazie alla grande intensità difensiva messa in campo da tutti i ragazzi chiamati in causa dai tecnici Consoli e Auletta. Un'altra vittoria di notevole importanza, come sottolinea la guardia Luca Prosperi, fondamentale il suo apporto nello scacchiere di coach Consoli, che si affida proprio a lui per commentare l'ultimo successo: «Partita intensa e piena di grinta, vinta grazie alla collaborazione di tutti, nonostante non conoscessimo gli avversari. Siamo riusciti a esprimere il nostro potenziale, iniziando molto bene la gara e chiudendola nel finale, esprimendo sempre un buon gioco».: Imperatori 7, Mammoli 10, Frizzarin 12, Buccini 5, Jhon 9, Di Muzio 8, Prosperi, Vukobrat 16, Scappa, Barsotti 1: 19-14,18-22,11-14, 20-15Prima giornata di seconda fase per la compagine di coach Angelucci, sconfitta tra le mura amiche 49-64 contro la Dbs Roma. Contro la formazione romana, è mancata la solita intensità che aveva portato diverse vittorie ai reatini negli ultimi incontri di stagione regolare. Nel prossimo impegno, c'è la sfida in casa del Nomen Angels.: Faraglia, Lunari, 5 Ambrosi, 23; Marchili, 2; Roversi, 8; Marini, Galasso, 3; Spadoni, Cortellesi; Ciccomartino 8.: 13 - 20; 12 - 17; 10 -14; - 14 - 13Sconfitta di misura per la CentralCar Npc Willie, che cede 57-59 contro la Pallacanestro Lazio. I reatini chiudono la prima fase con una sconfitta, in una gara dove a farla da padrone è stata l'aggressività degli ospiti, che mette in difficoltà la Npc Willie, brava a ricucire lo strappo e perdendo così in volata. In vista di della seconda fase, coach Angelucci afferma: «Sarà una seconda fase che ci vedrà protagonisti. Il mio consiglio a tutti i miei 11 leoni è: di dividere una gara in 3 parti, corri la prima con la testa e le gambe, la seconda con la personalità e l'educazione, la terza col cuore».: Savi 2, Amour 5, Conte 14, Bolletta 3, Conti 11, Martelli 22, Zanelli, Dionisi, Colasanti, Cargoni, Pinna.: 23-19 / 14-12 / 7-14 / 13-14Vittoria per l'Under 14 Elite di coach Ruggieri, che batte la Dbs Roma 55-43. Nelle prime due frazioni i reatini faticano, con gli ospiti in grado di portarsi avanti di dieci lunghezze. All'inizio della terza frazione i reatini tornano in corsa, trovando prima la parità, per poi imporre il proprio ritmo fino a portarsi sul più 16. Domani si torna in campo, contro Viterbo.: Federici 5 , Colantoni 8, Conti 4, Orsini 2, Feliciangeli 8, Santoprete 4, Cattani 4, Mammoli 3, Capasso 17, Vergij.: 12-13, 9-11, 12-10, 22-9Cade sul campo della ProClub l'Under 14 regionale dei coach Vaccaro e Brandi, 58-45. Partono meglio i padroni di casa, subito sugli scudi e in grado di realizzare un leggero vantaggio. Meglio gli ospiti nella ripresa, bravi a ricucire lo strappo e a portare l'inerzia del match a proprio favore. Nell'ultimo quarto il PproClub ribalta la sfida, portando a casa i due punti.: Mostarda 12; Carlini 11; Bonafaccia 9; Caluisi 8; Brentegani 5; Enei; Vincenzi; Rivoltella; Margarita; Graziani;Di Virgilio.: 15-11 /12-9 / 9-18 / 22-7