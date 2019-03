UNDER 20

Collefiorito

Npc Willie Rieti

Parziali

UNDER 18 GOLD

Npc Willie Koko Moda

Parziali

UNDER 18 FEMMINILE

UNDER 16 ECCELLENZA

Npc Willie

Parziali

UNDER 15 SILVER

Npc Willie CentralCar Rieti

Parziali

UNDER 14 ELITE

RIETI - Vincono al debutto della seconda fase l'Under 18 Gold e l'Under 16 Eccellenza, mentre perde l'Under 20, ormai già certa della qualificazione. Stop per l'Under 18 Femminile, cadono anche Under 15 Silver e Under 14 Elite. Non è scesa in campo l'Under 15 Gold, mentre sarà impegnata sul campo del Sam Bk l'Under 18 Silver, sempre capolista del proprio raggruppamento, mentre sfida il Fiano Romano l'Under 14 regionale.Nel weekend buoni risultati sono arrivati da due selezioni del 3vs3, infatti i terzetti dell'Under 16 e dell'Under 18 hanno raggiunto le semifinali, cedendo soltanto ai supplementari.Dopo sette vittorie consecutive cade sul campo del Collefiorito, l'Under 20 di coach De Ambrosi, a Guidonia termina 71-62. Già qualificati alla seconda fase da diverse giornate, i reatini a partire dal primo quarto subiscono la velocità dei padroni di casa, bravi a sfruttare gli errori degli ospiti ed allungare subito nel punteggio. A partire dalla seconda frazione, gli ospiti iniziano a ricucire lo strappo, toccando a metà dell'ultimo quarto il 60-59. Nel finale arriva il parziale decisivo degli padroni di casa, che riescono nell'impresa di guadagnare due punti contro la terza forza del torneo.: Santoro 8, Delfino 2, Nanni n.e. Telesca 12, Sonda, Petrucci n.e. Morelli 3, Aprile, Cupeddu 2, Puorco, Cireddu 20, Presciutti 24. All. Fanciullo, Assistente Giordano: Brandi 11, Marcetic 4, Bizzoni 8, D'Ambrosio 5, Moran Godoy 10, Ramacogi n.e. Annibaldi 9, Fornara 4, Vujanac 11. All. De Ambrosi. Assistente: Berrettoni: 23-11; 15-13; 15-23 ; 18-15Parte nel migliore dei modi la seconda fase per l'Under 18 Gold di coach De Ambrosi, che a Scauri battono i padroni di casa 69-74. Una grande vittoria dei reatini, bravi a reagire dopo il 15-0 dei primi minuti, contro una formazione reduce da una grande stagione regolare. Sulla gara, il vice allenatore, Andrea Auletta, afferma: «Una bellissima vittoria, tornavamo in campo dopo tre settimane. Insieme a Gianluca volevamo sottolineare la grande reazione dei ragazzi, non è mai facile andare sotto 15-0 dopo pochi minuti, poi recuperarla, gestirla e portarla a casa. Nel momento in cui siamo tornati sotto di tre punti, siamo stati bravi a fare un allungo decisivo e a trovare una buona energia in difesa. Un applauso a tutti i ragazzi, che si sono impegnati alla grande».: Cornacchiola 16, Ciani L 15, Vujanac 14, Luzzi, Mariantoni 2, Emiliani, Marcetic 2, Finco 10, Fornara 11, Moran Godoy, Nacchia 4, Buccioni. Coach De Ambrosi, Vice Auletta: 27-16, 7-23, 19-17, 16-18Prima giornata della seconda fase anche per le ragazze di Paolo Matteucci, inserite nel girone A, sconfitte sul campo della Smit Roma 78-59. Prossimi due impegni tra le mura amiche per le reatine, che ospiteranno Frecce Romane e San Raffaele.Buon inizio anche per l'Under 16 Eccellenza, che alla prima in Coppa Lazio vince sul campo della Tiber Roma 52-61. Un successo fondamentale del collettivo guidato dai tecnici Consoli e Auletta, che espugnano un campo difficile. Una vittoria del gruppo, come ha sottolineato coach Consoli, che per il commento post gara ha dato spazio ad Angelo Martini, componente del roster, sempre disponibile per i tecnici e compagni: «Abbiamo cercato di fare il massimo, approcciando nel migliore dei modi, con un'ottima difesa. Già nel primo quarto siamo riusciti a fare un piccolo break, gli avversari si sono rifatti sotto, ma nel loro momento migliore abbiamo reagito, ottenendo così una vittoria fondamentale. Non avevamo mai vinto in trasferta e questa vittoria ci darà morale per le partite successive».: Imperatori 2, Mammoli 11, Frizzarin 24, Buccini 9, Jhon 5, Di Muzio, Prosperi, Martini, Vukobrat 8, Barsotti 2. Coach: Consoli-Auletta: 10-22, 17-10, 12-13, 13-16Cade nel finale l'Under 15 Silver di coach Angelucci, sconfitta a Fiano Romano 59-54. Dopo un'ottima partenza per gli ospiti, sempre in vantaggio nelle prime due frazioni, arriva la reazione dei padroni di casa, che a partire dal terzo quarto danno il via alla rimonta, aggiudicandosi i due punti dopo un ultimo quarto punto a punto. Sulla gara coach Angelucci afferma: « Abbiamo subito un pressing durante il terzo quarto dove non siamo riusciti a reagire fisicamente. Tornati in partita nel corso del quarto periodo con grande impegno e tenacia che però non sono stati sufficienti per ribaltare il risultato. Notevoli miglioramenti si sono visti sul campo, considerando che la partita di andata era finita con uno scarto di 20 punti a favore dei romani. Comunque aldilà del risultato sempre un elogio ai miei ragazzi bravissimi».: Martelli 9, Bolletta 12 , Amour 2, Conti 11, Conte 16, Gatta 2, Savi 2, Dionisi, Cargoni, Colasanti, Pinna. Coach: Angelucci: 9-11, 15-1, 24-12, 11-14Si ferma la mini striscia di vittorie consecutive per l'Under 14 Elite, dei tecnici Ruggieri e Casini, sconfitta sul campo della Tiber Roma 53-41. Gara equilibrata, con i giovani amarantocelesti che pagano una falsa partenza, per poi rientrare in partita fino al meno 3 a pochi minuti dal termine, con i padroni di casa che riescono a mantenere il vantaggio.