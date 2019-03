UNDER 20

RIETI - Allungano le rispettive strisce di vittorie l'Under 20 e l'Under 18 Silver, netto successo anche per l'Under 15 Silver, bene anche l'Under 14 Elite. Sconfitta di misura per l'Under 15 Gold, mentre cade in trasferta l'Under 14 Regionale. Pronte a prendere il via nella seconda fase, le ragazze dell'Under 18 Femminile, e le due formazioni dell'Under 18 Gold e l'Under 16 Eccellenza.Altri due punti per l'Under 20 della Npc Willie, che allunga la striscia di vittorie consecutive a sette, battendo tra le mura amiche il Montesacro 76-68. La formazione di coach De Ambrosi resta così al seconda posto, a quota 24, a meno due dalla capolista Stella Azzurra. Gara sempre in controllo per gli amarantocelesti, in grado di toccare anche le 18 lunghezze di vantaggio. Nel finale c'è spazio per la rimonta dei romani, bravi a crederci fino alla fine, trovando il canestro del meno 3. Gli ospiti sbagliano un tiro libero, e dall'altro lato del campo, prima Ciani con una tripla, poi Nikolic con altri due punti, chiudono la pratica.Nel prossimo turno, la PlanetWin365 Npc Willie affronterà a Guidonia il Collefiorito.Rimane in testa al proprio girone, l'Under 18 di coach Matteucci, che batte lo Sport 2000, 47-55.Per la formazione è il decimo successo consecutivo, continua così la lotta al primato con il Basket Roma. Sul campo dello Sport 2000, partono bene gli ospiti, che realizzano subito un buon parziale. Le percentuali si abbassano tra il secondo e terzo quarto, ma nell'ultimo periodo arriva il break decisivo per la vittoria.: Marchetti 12, Terracciano 4, Ciogli ne, Chaivolini 5, Ciani D. 4, Rinaldi 12, Santarelli 3, Cattani ne, Vergij ne, De Angelis 6, Nacchia 9, Colasanti. All. Matteucci: 13-21 14-12 8-7 12-15Con il successo sul campo dell'Albano, 69-86, si è chiusa la prima fase del campionato. La formazione di coach De Ambrosi termina così al primo posto, a quota 26, con tre vittorie e una sola sconfitta, staccando la seconda classificata di ben 4 punti. Ora c'è attesa per l'uscita dei calendari della seconda fase, previsti nei prossimi giorni.Manca poco al via della seconda fase per l'Under 18 Femminile di coach Matteucci, collocate nel girone A. Sei gare, tre all'andata e tre nel ritorno, a dare filo da torciere alle reatine ci saranno: Frecce Romane Basket, Smit Roma e San Raffaele.Inizia lunedì la seconda fase del campionato per la formazione dei coach Consoli e Auletta. I reatini, hanno chiuso al sesto posto, e saranno così al via della Coppa Lazio, insieme al Pass Roma, Latina e Tiber.Una grande Npc Willie cede soltanto al supplementare contro il Carver Cinecittà, che passa 70-72. Gara dai ritmi alti, con la formazione di coach Angelucci, grazie ad una buona circolazione di palla e un'ottima intensità, mettono in difficoltà la terza forza del torneo. La partita prosegue punto a punto, fino al 64-64 dell'ultima sirena. Al supplementare, complice un pizzico d'inesperienza, ad avere la meglio è la formazione ospite.: Faraglia, Lunari 2, Ambrosi 26, Marchili, 7, Roversi, 23, Marini 2, Galasso 10, Spadoni, Cortellesi.: 12 - 20; 19 - 13; 11 -13; 22 - 18; 6 - 8.Successo interno per l'Under 15 Silver, che batte nettamente la Libertas Roma, 64-49. Nonostante le numerose assenze, a disposizione di coach Angelucci c'erano soltanto 8 giocatori, la Npc Willie domina la compagine romana, e si gode il terzo successo consecutivo. Sulla vittoria, coach Angelucci afferma: «Poter assistere alla graduale crescita dei miei ragazzi e vedere come mettono in atto i miei insegnamenti e consigli, mi riempie di orgoglio , al di là dei risultati finali che in questo finale di stagione sono solo che positivi».: Martelli 13 , Bolletta 2 , Conti 30, Amour , Savi, Conte 14 , Gatta 5, Colasanti: 11-8, 15-7, 14-12, 24-22Altro successo per l'Under 14 Elite dei coach Ruggieri e Casini, che battono l'Olimpia San Venanzio, 75-73. Nonostante i soli due punti di scarto del risultato finale, i reatini conducono fin dall'inizio la gara, toccando le 14 lunghezze di vantaggio nel primo tempo. A partire dalla terza frazione c'è spazio per tutti i componenti del roster, con i padroni di casa che mantengono una buona organizzazione difensiva. Nell'ultimo quarto l'inerzia sembra spostarsi a favori degli ospiti, ma è troppo tardi, i reatini difendono il risultato e portano a casa un'altra vittoria.: Federici 3, Conti 11, Feliciangeli 10, Santoprete 10, Aguzzi 21, Cattani, Mammoli 6, Capasso 12, Vergij 2: 19-11, 18-12, 15-20, 23-20Sconfitta esterna per i ragazzi dei coach Brandi e Vaccaro, che cadono sul campo della Sam Bk, 58-48 nella IV di ritorno. Nonostante lo stop, i reatini restano in terza posizione, e tra due settimane, dopo il turno di riposo, saranno chiamati al riscatto contro il Fiano Romano.