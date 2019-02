UNDER 20

RIETI - Vittorie travolgenti per l'Under 20 e l'Under 18 Gold, mentre dopo il successo della scorsa settimana sul campo del Basket Roma, turno di riposo per l'Under 18 Silver. Successi anche per l'Under 16 Eccellenza e l'Under 15 Gold, cade solo l'Under 15 Silver. Doppio impegno vincente per l'Under 14 regionale, mentre torna in campo sabato l'Under 14 Elite.Continua a vincere l'Under 20 della Npc Willie, targata PlanetWinbet365, contro l'Olimpia San Venanzio termina 104-66. Gli uomini di De Ambrosi hanno ormai in tasca il pass per la seconda fase, e tra le mura amiche dilagano nel punteggio, superando i 100 punti. Buona partenza degli ospiti, in grado di portarsi avanti di 8 lunghezze, fino a quando, i reatini iniziano a imporre il proprio ritmo, portando così a partire dalla seconda frazione l'inerzia della gara a proprio favore. La ripresa è a tinte amarantocelesti, con i padroni di casa che toccano il più 38, mettendo così in cassaforte altri due punti. Ben sei i giocatori reatini in doppia cifra.: Brandi 8, Bizzoni 14, Berrettoni 14, Nikolic 21, Finco 5, D'Ambrosio 11, Ramacogi 2, Annibaldi 3, Fornara 2, Ciani L. 11, Vujanac 13. All. De Ambrosi Assistente P.P. Berrettoni: 20-21; 25-12; 27-12; 32-14Dopo lo stop della scorsa settimana sul campo dell'Amatori Bk, torna subito a vincere l'Under 18 Gold, ieri sera travolgente contro Frascati, termina 89-51. Per i reatini è la dodicesima vittoria stagionale, un successo netto per la formazione di coach De Ambrosi, come commenta il vice allenatore Andrea Auletta: «Abbiamo giocato anche con qualche defezione, infatti sono stati convocati anche due Under 16 Buccini e Frizzarin, che sono andati molto bene. Partita equilibrata per 17-18 minuti, poi a fine secondo quarto abbiamo alzato le percentuali da tre, creando un distacco importante. Rispetto alla gara scorsa, siamo tornati sulla strada giusta, sia a livello di atteggiamento sia a livello di gioco. Sono contento per i ragazzi, che hanno reagito, riuscendo a divertirsi e mettendo in campo tutto quello che era necessario».Successo casalingo per la formazione dei tecnici Consoli e Auletta, al PalaSojourner contro il Carver Roma termina 80-75 per i reatini. Grande prestazione dei padroni di casa, che conquistano una difficile e sofferta vittoria, dopo che al termine della terza frazione i romani erano avanti di 12 lunghezze. Nel momento decisivo della gara, arriva la reazione degli amarantocelesti, protagonisti di u ottimo quarto periodo, che consente agli uomini di coach Consoli di ribaltare la sfida. Sulla gara, il play della formazione reatina, Emanuele Barsotti, afferma: «Dopo un inizio di gara molto faticoso, siamo riusciti a tornare in partita, grazie molti contropiedi e palle rubate. Decisive per la rimonta, i canestri consecutivi di Buccini e Vukobrat, che hanno spaccato la partita. E' stata una vittoria rappresentativa, siamo riusciti a reagire, ed è quello che il nostro coach ci chiede»: Imperatori, Mammoli 15, Frizzarin 7, Buccini 14, Jhon 6, Di Muzio, Martini, Vukobrat 27, Scappa 2, Barsotti 9.:18-24, 16-14, 18-26, 28-11Vittoria interna per l'Under 15 Gold, la Npc Willie CentralCar batte l'Amatori Bk 78-75. Gara ben interpretata dai reatini, che mettono in campo la giusta intensità difensiva per tutti i quaranta minuti. Decisivo l'ultimo periodo, con la formazione amarantoceleste che realizza il parziale decisivo, 31-19, mettendo così in cassaforte altri due punti. Sulla gara il tecnico Angelucci dichiara: «Li voglio ringraziare perché mi hanno fatto divertire e convincere sempre di più che il pensiero positivo che ho di loro non è sbagliato».: Faraglia, 5; Lunari, 8 Ambrosi, 26; Marchili, 14; Roversi, 19; Marini, Galasso, 6; Spadoni, Cortellesi.: 22 - 19; 13 - 19; 12 -18; 31 - 19Grande equilibrio nella sfida tra Npc Willie CentralCar e Omnia Roma, risolta dai romani soltanto nei minuti finali, termina così 57-67. Grandi attacchi per tutta la durata della gara, si va così al riposo sul 31-31. Al rientro, gli ospiti fanno valere la loro fisicità, nonostante ciò, gli uomini di coach Angelucci rimangono in gara fino al termine, toccando il meno tre a pochi minuti dal termine.: Capasso 25, Bolletta 12, Martelli 8, Santoprete 3, Conte 4, Amour 5, Savi, Dionisi, Cargoni, Colasanti, Gatta, Pinna: 14-18 / 17-13 / 12-17 / 14-19Dopo la sconfitta esterna sul campo del Liceum, la formazione dei tecnici Ruggieri e Casini è attesa nel weekend dal delicato impegno contro la Stella Azzurra. La sfida contro i romani è in programma sabato al PalaNpc.Doppio impegno per i ragazzi dei coach Vaccaro e Brandi, che in casa batteno il Basket Guidonia 49-46. Dopo un lungo stop, infatti i giovani reatini sono tornati in campo con i pari età del Guidonia, centrando così il successo, dopo un leggero svantaggio a fine primo tempo. A partire dalla terza frazione, c'è la reazione dei padroni di casa, che ribaltano la sfida e portano a casa la vittoria. Ieri nella seconda giornata del girone di ritorno è arrivata un'altra vittoria, contro il Don Bosco termina 46-54, è il settimo sigillo stagionale su dieci incontri disputati.: Carlini 19; Caluisi 14; Mostarda 11; Rivoltella 3; Di Virgilio 3; Graziani 2; Bonafaccia 2; Vincenzi; Enei; Ragazzoni.: 8-12; 15-6; 16-8; 15-20