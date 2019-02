Under 20

RIETI - Sono scese in campo quasi tutte le formazioni della Npc Willie nel weekend: successi esterni per l'Under 20 e l'Under 18 Gold, che conferma grandi numeri. Va ko l'Under 16 Eccellenza, cade l'Under 15 Gold, mentre trova i due punti in trasferta l'Under 15 Silver. Rinviata la gara dell'Under 14 Elite, vince tra le mura amiche l'Under 14 Regionale. Vittoria fondamentale per l'Under 18 Femminile, mentre torna in campo stasera l'Under 18 Silver, in programma c'è la sfida con la Tiber Roma.Chiude con una vittoria il girone d'andata l'Under 20, netto il successo sul campo del Fiano Romano, termina 39-70 per gli ospiti.Gara mai messa in discussione dai reatini, subito avanti nel punteggio, in grado di andare al riposo sul 36-12. Al rientro ampie rotazioni da parte di coach De Ambrosi, che mette in campo tutti i ragazzi a disposizione. Il successo permette alla PlanetWin di rimanere in terza posizione, nel prossimo turno, c'è la Virtus Monterotondo, l'obiettivo è ribaltare il meno 8 dell'andata, che consentirebbe il sorpasso in classifica.: Brandi 11, Marcetic 4, Bizzoni 11, Cornacchiola 5, Nikolic 9, Moran Godoy 7, Ramacogi, Annibaldi 12, Ciani L. 11, Vujanac. All. De Ambrosi: 5-16; 7-20; 14-17; 13-16Infila la decima vittoria consecutiva l'Under 18 Gold, un rullino di marcia impressionante che consente ai reatini di rimanere sempre più soli al comando. Nell'ultima settimana prima la vittoria casalinga contro il Basket Frascati, 65-47 il finale, mentre lunedì altri due punti sono arrivati sul campo dell'Olimpia San Venanzio, 79-89 il punteggio. Sulla gara il vice allenatore, Andrea Auletta afferma: «Partita molto solida da parte di tutti,la decima di fila! Già questo dimostra un forza mentale pur se a livello giovanile molto importante! Nonostante le assenze la squadra ha risposto molto bene,dando minuti importanti anche al classe 2003 Mammoli! Soddisfatti del lavoro che stanno e che stiamo svolgendo per la crescita umana,tecnica e tattica di tutto il gruppo». Numeri importanti per la capolista, forte del miglior attacco e della miglior difesa del torneo.: Ciani 18, Vujanac, Luzzi 4, Buccioni 7, Mariantoni 11, Emiliani 3, Marcetic 9, Mammoli 9, Fornara 12, Vomero 10, Moran Godoi 6 Finco. Coach. De Ambrosi: 21-24, 14-27, 25-22, 19-17Continua a vincere l'Under 18 Femminile, la ragazze di coach Matteucci trovano altri due punti pesanti, battendo tra le mura amiche l'Elite Bk Roma, 58-43 il finale. Equilibrio nei primi due quarti, con le due formazioni che vanno al riposo sul 30-25. Al rientro la grande intensiva difensiva da parte delle reatine fa la differenza, che costruiscono molto in attacco, trovando così allungo decisivo per la vittoria. I due punti consentono alle amarantocelesti di restare in seconda posizione.: Cardinali, Barbacci 11, Fiorentini 4, Graziani 5, Monti 2, Aloisi, Vergji 2, Marcotullio 12, Fagiani 2, Marroni, Di Credico 14, Paolucci 6. Allenatore: Paolo Matteucci.: 17-13; 13-12; 14-3; 14-15Dopo due successi consecutivi, va ko la Npc Willie dei coach Consoli e Auletta, sconfitti in casa della capolista HSC, 138-53 il finale. Gara difficile per i reatini, che davanti avevano una vera e propria corazzata, con all'attivo 10 vittorie su 10 incontri. Sul match coach Consoli afferma: «Purtroppo la gara è andata come non volevamo, abbiamo sofferto il loro impatto senza mai aver la forza mentale di reagire. Me ne assumo la responsabilità di tale prestazione senza mai essere riuscito a trasmettere energia, grinta e soprattutto forza di reagire. In questo momento credo sia l'aspetto principale su cui lavorare, far capire loro che è forte chi dopo una caduta sa rialzarsi. Per il resto qualche spunto individuale c'è stato e prendiamo atto che giocare contro di loro per noi è stato un gran allenamento ma soprattutto un modo per capire che dobbiamo fare ancora tanto».: Imperarori, Mammoli 14, Frizzarin 12, Buccini 6, Jhon 11, Di Muzio 2, Martini, Vukobrat 6, Scappa, Barsotti 2: 30-12, 36-12, 32-18, 40-11.Sconfitta interna per l'Under 15 Gold, al Pala Npc i due punti vanno al Pass Roma, termina 59-74 . Partono bene i padroni di casa, che infilano subito un 6-0 di parziale, ma dopo qualche minuto i romani prendono il pallino del gioco, trovando spesso conclusione dalla lunga distanza, costruendo un vantaggio considerevole. Sulla gara coach Angelucci dichiara: «Una buona gara, giocata su ritmi alti e buona circolazione di palla ».: Faraglia, 2; Lunari, 9 Ambrosi, 14; Marchili, 4; Roversi, 13; Marini, Galasso, 15; Spadoni, 2; Cortellesi, Ciccomartino.: 14-20; 16-23; 10-14; 19-17Vittoria esterna fondamentale per la Npc Willie CentralCar, che espugna il campo del Don Bosco Nuovo Salario, termina 52-58. I ragazzi di coach Angelucci allungano così la striscia di vittorie consecutivi, a Roma, la gara vede protagonisti i reatini, sempre avanti nel punteggio, fin dalle battute iniziale. Soltanto nel finale, i padroni di casa riescono a diminuire lo svantaggio, senza però impensierire mai di troppo la formazione reatina, brava a mettere in cassaforte altri due punti.: Vergy 14, Conte 14, Santoprete 8, Bolletta 2, Martelli 13, Amour 7, Dionisi, Cargoni, Savi, Pinna, Colasanti.Nel weekend non è scesa in campo l'Under 14 Elite dei coach Ruggieri e Casini. Dopo la vittoria sul campo della Cavese, è stata rinviata la sfida contro il Liceum Basketball, gara valida per la prima giornata di ritorno. Prossimo impegno interno, avversario l'Olimpia San Venanzio.Vittoria casalinga per i ragazzi dei coach Vaccaro e Brandi, che battono nettamente il Roma Nord, termina 61-24. Gara mai messa in discussione dai reatini, che mantengono alta l'intensità per tutta la durata del match, disputando una prova di livello.: Bonafaccia 14; Mostarda 13; Vincenzi 8; Carlini 8; Caluisi 6; Di Virgilio 4; Margarita 4; Graziani 2; Bizzarri 2; Forlani.: 17-4, 23-5, 11-9, 10-6