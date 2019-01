UNDER 20

Npc Willie Rieti

Roma Nord 2011

Parziali

UNDER 18 SILVER

Npc Willie Centro Commerciale Perseo

Parziali

UNDER 16 ECCELLENZA

Npc Willie

Parziali

UNDER 15 GOLD

Npc Willie CentralCar

Parziali

UNDER 15 SILVER

Npc Willie CentralCar

Parziali

UNDER 14 ELITE

Npc Willie lidosottovento

Parziali

UNDER 14 REGIONALE

Npc Willie

Parziali

RIETI - In campo quasi tutte le formazioni della Npc Willie nel weekend, ben tre le vittorie esterne. Successi importanti lontani dalle mura amiche per: l'Under 18 Silver che aggancia la vetta, vincono anche l'Under 15 Silver e l'Under 14 Elite. Resta tra le migliore del proprio campionato l'Under 20, mentre ottiene una vittoria fondamentale l'Under 16 Eccellenza. Trasferte amare per l'Under 15 Gold e l'Under 14 Regionale. Torna in campo stasera l'Under 18 Gold, capolista del proprio girone, al PalaSojourner affronta il Basket Frascati.Vittoria netta per la PlanetWin 365 Npc Willie, che batte agevolmente Roma Nord 2011, 67-47 il finale. Ottima partenza dei reatini, che chiudono la prima frazione sul 20-15. Nel secondo quarto c'è lo strappo decisivo, con i padroni di casa che vanno al riposo con 17 lunghezze di vantaggio: unica nota storta l'infortunio di Vujanac, che rimedia una botta al ginocchio, ed è costretto a terminare la propria partita. Al rientro gli ospiti tornano in partita, toccando il meno 7, decisiva una tripla allo scadere di Fornara che riporta i suoi sul 49-39 . Nell'ultimo periodo decisivi i canestri di Fornara e Bizzoni, che consentono di allungare così la striscia di imbattibilità casalinga. Ampie rotazioni da parte di coach De Ambrosi che ha dato spazio ai molti Under 18 convocati, bravi a farsi trovare pronti.: Brandi 8, Marcetic 5, Luzzi 6, Finco 3, D'Ambrosio 8, Cornacchiola 2, Ramacogi, Moran Godoy, Annibaldi 2, Vujanac 2, Fornara 11, Bizzoni 20. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni: Castillejos 2, Provera, Rapone 10, Ciotti 12, Angelucci 8, Taliani 11, Sansone , Tenderini 4, Napoleoni, Cafaro. All. Di Bucchianico Assistente Bonistalli: 20-15; 16-4; 13-20; 18-8Altro successo esterno per l'Under 18 Silver di coach Matteucci, che espugna il campo della Vis Nova, con il punteggio di 47-60. Per i reatini è il quinto successo consecutivo, che volano così al primo posto, insieme a Tiber e Basket Roma. Nonostante ben 4 assenze, gli ospiti interpretano nel migliore dei modi la gara, rimanendo sempre in testa nel punteggio.: Marchetti 5, Esposito, Terracciano 13, De Sanctis, Angelucci , Rinaldi 13, Santarelli 8, Lamzouri, Vergi 2, De Angelis 4, Nacchia 15: 13-16, 8-15,12-7,14-22Nella tredicesima giornata del campionato Under 16 Eccellenza, i ragazzi dei coach Consoli e Auletta trovano la seconda vittoria consecutiva, battendo tra le mura amiche la Tiber Basket, 78-68 il finale. Due punti pesantissimi in chiave classifica, che permettono ai reatini di agganciare proprio i romani e di guardare con fiducia al prossimo impegno in casa della capolista, la HSC. Sulla vittoria l'ala della Npc Willlie, Filippo Imperatori afferma, Con la Tiber è stata un'ottima partita per quanto riguarda la difesa, abbiamo tenuto l'intensità alta tutta la gara anche grazie alle ottime due settimane di allenamento precedenti e alla vittoria con Pass Roma».: Imperatori, Mammoli 13, Frizzarin 16, Buccini 12, Jhon 6, Di Muzio, Prosperi, Martini, Vukobrat 11, Lattanzio 6, Barsotti 14.: 27-25; 18-2; 19-12; 14-10Sconfitta esterna per la Npc Willie CentralCar, sul campo del St. Charles termina 80-62. I reatini pagano una brutta partenza, che condiziona il punteggio finale. Sulla gara coach Angelucci: «I ragazzi hanno disputato l'ennesima buona partita, si sono visti notevoli miglioramenti sia in attacco che in difesa».: Faraglia, Lunari, 2; Ambrosi, 27; Marchili, 6; Roversi, 18; Marini, 2; Galasso, 5; Cortellesi, 2; Spadoni.: 23-11; 12-11; 25-24; 22-16Successo per l'Under 15 Silver, che espugna il campo della Pallacanestro Lazio, 48-63 il punteggio finale. Decisiva la grande partenza degli ospiti, che già al termine della prima frazione danno lo strappo decisivo, all'intervallo i reatini conducono 44-22.Al rientro i padroni di casa tentano di ribaltare il match, ma grazie ad un'attenta difesa e un buon attacco i ragazzi di Angelucci mettono in cassaforte altri due punti.: Santoprete 5, Capasso 19, Conte 10, Martelli 5, Bolletta 15, Amour 6, Savi 3, Dionisi, Cargoni, Maccaroni, Zannelli.: 13-26, 9-18, 16-13,10-7.Quinta vittoria in campionato per l'Under 14 Elite dei coach Ruggieri e Casini, che battono la Basket Cavese, 64-68 il finale.Gara equilibrata nella prima frazione, poi a metà del secondo quarto c'è il break dei padroni di casa che vanno al riposo sul 34-30. Al rientro c'è gli ospiti mettono in campo la giusta intensità e tornano avanti nel punteggio. Punto a punto l'ultima frazione, decisa dai reatini soltanto a pochi secondi dal termine. Sulla gara coach Ruggieri: «È stato un incontro più difficile del previsto, dove i nostri giocatori hanno sofferto la coriacità degli avversari. Con due punti in più in classifica la squadra termina il girone di andata al quinto posto con 10 punti, a due punti dai playoff. Adesso subito in palestra per preparare la prossima partita di sabato in casa del Liceum Basket, prima del girone di ritorno».: Rivoltella, Federici, Colantoni 6, Conti 7, Orsini 4, Santoprete 3, Aguzzi 13, Mostarda 2, Cattani 4, Capasso 29, Bonafaccia: 20-21; 14-6; 9-19; 21-22Cade sul campo dell'Amatori Basket l'Under 14 regionale dei coach Vaccaro e Brandi, 65-45. Gara difficile, contro un avversario più forte, dove gli ospiti, dopo un brutto avvio, hanno tenuto il campo ai padroni di casa, cercando di ricucire lo strappo.: Mostarda 18; Carlini 9; Rivoltella 7; Graziani 3; Caluisi 2; Margarita 2; Brentegani 2; Bonafaccia 2; Vincenzi; Di Virgilio.: 21-4, 9-16, 23-9,12-16.