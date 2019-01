UNDER 20

RIETI - Fine settimana pieno d'impegni per le formazioni della Npc Willie: va ko contro la capolista l'Under 20, mentre non perde colpi l'Under 18 Gold, bene anche l'Under 18 Silver. In crescita l'Under 16 Eccellenza, mentre perdono l'Under 15 Gold, l'Under 15 Silver e l'Under 14 Elite.Cade sul campo della capolista la Npc Willie, sconfitta 71-46 dalla Stella Azzurra. I romani primi a punteggio pieno, sono la corazzata del torneo, nulla possono i reatini contro lo strapotere fisico dei padroni di casa. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 15-10, con i vari Nikolic, Milos e Marcetic che tentano di limitare le giocate dei romani sotto canestro. Nella seconda frazione la Stella Azzurra allunga il vantaggio e, complice le ampie rotazioni, va al riposo sul 42-27. Nella ripresa gli ospiti non trovano con continuità il canestro, con la Stella che allunga ulteriormente il vantaggio. Ultimo quarto d'orgoglio, con la Npc Willie che chiude la frazione sul 13-13 di parziale. Bene Nikolic (17) e Fornara (13), entrambi in doppia cifra.I reatini restano in terza posizione, tra le prossime avversarie, Roma Nord e Fiano Romano, dove servirà vincere per restare tra le prime quattro posizioni.: Boglio 6, Bayehe 2, Bocevski 8, Ndzie, Manalo15, Telesca 2, Nzosa 9, Grillo 1, Boniciolli 9, Falk Wilheim 19, Czoska, Camponeschi. All. Traino Assistente Cottignoli: Marcetic 2, Brandi 1, Luzzi 1, Nikolic 17, Finco, D'Ambrosio, Ramacogi n.e. Annibaldi 2, Moran Gogoy 2, Fornara 13, Vujanac 8. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni.: 15-10; 27-17; 16-6; 13-13Continua il percorso vincente dell'Under 18 Gold di coach De Ambrosi, che al giro di boa chiudono in vetta a punteggio pieno, a quota 14 punti. Nell'ultimo turno la Npc Willie ha battuto tra le mura amiche l'Albano Basket, 82-56 il finale.Vittoria netta dei reatini, come commenta il vice allenatore Andrea Auletta: «Partita quella di mercoledì scorso che ci ha visti protagonisti sin da subito. Bel gioco espresso da parte di tutta la squadra che è riuscita a crearsi un gap di 20 punti di vantaggio già da metà del secondo quarto che poi ci siamo riusciti a portare fino alla fine. Ancora una volta prova positiva da parte di tutti componenti del roster».Stasera si torna in campo per la prima del girone di ritorno, la Npc Willie farà visita alla Carver Cinecittà, seconda forza del torneo.: Vujanac 10, Finco 8, Fornara 10, Emiliani 8, Ciani 7, Vomero 9, Cornacchiola 8, Mariantoni 10, Marcetic 5, Luzzi 5, Mammoli 2, Moran Godoy. Coach: De Ambrosi: 21-15, 27-9, 13-16, 21-16Vittoria per l'Under 18 Silver, che ieri ha battuto al PalaSojourner il Sam Basket, 61-56 il finale. Gara sempre in controllo per gli amarantocelesti, avanti nel punteggio fin dalle prime battute. Nel finale un leggero calo che non compromette la conquista dei due punti. Con questo successo la formazione di coach Matteucci vola al secondo posto.: Marchetti 14, Terracciano 7, Ciogli, De Sanctis , Chiavolini 2, Ciani D. 9, Rinaldi 11, Santarelli 4, Vergij 2, De Angelis 4, Nacchia 7, Colasanti 1. Coach: Matteucci: 15-12,18-15,12-14,16-15Doppio impegno per i ragazzi dei coach Consoli e Auletta, che cadono sul campo del San Paolo Ostiense, 67-61, mentre ottengono un'importante successo interno contro il Pass Roma, 74-56. Vittoria fondamentale per il morale del gruppo, come spiega Giacomo Di Muzio, componente della squadra: «Contro il San Paolo abbiamo dimostrato molta grinta e carattere, perdendo solo di sei punti. Si vede che gli allenamenti settimanali hanno dato il loro frutto. Contro il Pass Roma, siamo riusciti a vincere grazie allo spirito difensivo. La squadra deve continuare con questa grinta, allenandosi in questo modo».: Imperatori, Mammoli 27, Frizzarin 15, Buccini 5, Jhon 8, Di Muzio 3, Martini, Vukobrat 10, Lattanzio, Scappa 6. Coach: Consoli-Auletta: 12-13,14-17, 27-19, 21-7Sconfitta sul campo della Carver Roma, per i ragazzi dell'Under 15 Gold, 65-57 il punteggio finale. Gara equilibrata per i primi due quarti, il primo tempo si chiude con i reatini sotto di 5 lunghezze. Nella ripresa la Npc Willie ribalta il match, andando sul più 10, per poi subire a rimonta dei padroni di casa, che chiudono la frazione con un parziale di 26-13. Ultimo quarto dominato dai reatini che non riescono però a conquistare i due punti. Sulla sfida coach Angelucci: «Gara giocata con intensità, grinta e buona circolazione di palla. Complimenti ai ragazzi per i netti miglioramenti».: Faraglia, 6; Lunari, 11; Ambrosi, 21; Marchili, 5; Roversi, 8; Marini, Galasso, 6; Cortellesi. Coach: Angelucci: 14 - 10; 15 - 14; 26 -13; 10 - 20Sconfitta interna per l'Under 15 Silver, al PalaNpc passa il Fiano Romano, 40-62. Una partita sottotono per i padroni di casa, che vanno in svantaggio già dalla prima frazione. Nel secondo quarto c'è la reazione dei reatini, che nella ripresa non riescono però a prendere il ritmo giusto per riprendere e vincere la partita.: Bolletta 3, Conte 9, Amour 11, Martelli 11, Gatta 2, Savi 2, Colasanti 2, Zannelli, Cargoni, Dionisi. Coach: Angelucci: 13-23, 12-6, 10-16, 5-17Nella sfida tra la Npc Willi Lidosottovento e Stella Azzurra Viterbo, hanno la meglio gli ospiti, vittoriosi 73-82. Dopo un primo tempo dove i padroni di casa commettono troppi errori, al rientro c'è la reazione dei ragazzi dei coach Ruggieri e Casini, che rientrano in campo con il giusto atteggiamento. Nel finale gli ospiti sono più lucidi, portando a così a casa i due punti.: Federici 5, Colantoni 2, Conti 5, Orsini, Feliciangeli 7, Santoprete 2, Aguzzi 22, Cattani 5, Mammoli 11, Capasso 14. Coach: Ruggieri - Casini