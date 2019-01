UNDER 20

RIETI - Dopo la sosta natalizia, nel weekend sono tornate in campo quasi tutte le formazione della Npc Willie. Successi per l'Under 20, l'Under 18 Silver, l'Under 15 Gold, l'Under 14 Elite e l'Under 14 regionale. Cade soltanto l'Under 15 Silver. Ieri sera successo casalingo per l'Under 18 Gold, che batte l'Albano Basket Club, 84 - 56 il finale. Gli uomini di De Ambrosi restano primi in classifica e imbattuti, con 14 punti. Doppio impegno per l'Under 16 Eccellenza, i ragazzi di Consoli e Auletta torneranno in campo domenica e lunedì.Vittoria netta per l'Under 20 della Npc Willie, che in casa batte il Collefiorito, 84 - 54 il finale. Con questo successo i reatini restano imbattuti tra le mura amiche. Gara già chiusa nel primo tempo, dopo una prima frazione dove i padroni dominano a rimbalzo, grazie alle prove di Nikolic e Vujanac, andando subito sul più 12. Nella seconda frazione i reatini dilagano, al riposo si va sul 47 - 18. Il largo punteggio permette a coach De Ambrosi nella ripresa di ruotare tutti i ragazzi a disposizione. Tra le fila degli amaranto celesti, 15 punti per Leonardo Ciani, il migliore tra i suoi. In doppia cifra anche Finco e Nikolic, con 13 punti.: Brandi 7, Marcetic 1, Bizzoni 5,Berrettoni 6, Nikolic 13, Finco 13, D'Ambrosio 4, Ramacogi 2, Annibaldi 3, Ciani L. 15, Fornara 7, Vujanc 8. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni: Leali 9, Conte 6, Manni 2, Corvaglia 7, Aprile 4, Petrucci 2, Presciutti, Sonda, Puorco 8 , Cireddu G. 8 , Cubeddo 8. All Giordano: 21-9; 26-9; 23-22; 14-14Nel girone C del campionato regionale Under 18 Silver, la Npc Willie di Paolo Matteucci centra il terzo successo consecutivo, battendo la Omnia Roma, 45 - 67. I reatini volano al secondo posto, alle spalle della capolista Tiber.: Marchetti 14, Imperatori 4, Terracciano 10, Ciogli 4, Godwin, Chiavolini 5, Ciani D. 4, Rinaldi 8, Santarelli 5, Cattani, Nacchia 13Prima vittoria casalinga per la Npc Wilie Central Car, contro la Nomen Angels passano i reatini, 69 - 66.I padroni di casa conducono il pallino del gioco per larghi tratti della gara, toccando in varie occasioni le 10 lunghezze di vantaggio. Nel finale nonostante la reazione degli ospiti, i reatini consolidano la vittoria.: Faraglia, 6; Lunari, 6 Ambrosi, 13; Marchili, 16; Roversi, 9; Marini, 2; Galasso, 2; Spadoni, 2; Martelli, 13; Cargoni. Coach: Angelucci: 16-13; 22-13; 10 -17; 21-23Cade sul campo della capolista la Npc Willie CentralCar dell'Under 15 Silver regionale. Contro il Basket Roma, termina 48 - 34. Coach Angelucci sulla gara: «Buona prestazione dei ragazzi che dimostrano di affrontare a testa alta ogni partita».: Bolletta 3, Amour 10, Martelli 4, Gatta 4, Conte 2, Federici 5, Colantoni 4, Zanelli 2, Dionisi, Cargoni, Colasanti.: 13-6; 11-10; 12-6; 12-12Nel posticipo di campionato, i ragazzi dell'Under 14 Elite battono la Dbs Roma, 71 - 75. Gara vinta dalla squadra dei coach Ruggieri e Casini soltanto nei minuti finali. Infatti dopo un grande equilibrio, con la terza frazione che termina 55-55, le squadre giocano punto a punto fino a tre minuti dal termine. Nel finale c'è una grande reazione dei reatini, che toccano anche i 10 punti di vantaggio e vincono il match. Sabato al PalaNpc arriva la Stella Azzurra Viterbo.: Federici 3, Colantoni, Orsini, Feliciangeli 10, Santoprete 7, Aguzzi 28, Cattani 5, Mammoli 11, Capasso 11: 18-24; 17-14; 12-15; 24-22Vittoria anche per l'Under 14 Regionale dei coach Vaccaro e Brandi, 44-40 il finale contro il Fiano Romano Basket. Per i reatini è il quarto successo stagionale, gara equilibrata, con i padroni di casa protagonista di una buona prova a livello difensivo.: Mostarda 19; Rivoltella 8; Caluisi 7; Brentegani 5; Bonafaccia 2; Vincenzi 2; Carlini 1; Di Virgilio; Graziani; Forlani.