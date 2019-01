UNDER 20

IL TABELLINO

Olimpia Roma San Venanzio

Npc Willie Rieti

Parziali

UNDER 15 SILVER

Npc Willie CentralCar Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Primi impegni nel nuovo anno per le formazioni della Npc Willie, si tratta dell'Under 20 e dell'Under 15 Silver, scese in campo entrambe per due recuperi. Dalla prossima settimana i campionati riprenderanno regolarmente.Dopo il passo falso contro la Virtus Monterotondo, la Npc Willie torna al successo, battendo l'Olimpia Roma San Venanzio, 67-81. Grande partenza per i reatini, con Vujanac che si rende subito protagonista del match, a suon di canestri e catturando canestri importanti, prima frazione che si chiude 16-25 per gli ospiti, grazie anche alle prove di Berrettoni e Bizzoni. Nel secondo quarto la Npc Willie riesce a toccare il più 20, a metà quarto l'Olimpia cresce in difesa e in attacco trovando il meno 6. Le conclusioni di Berrettoni e Bizzoni portano gli amarantocelesti all'intervallo lungo sul 48-36. Al rientro qualche disattenzione difensiva della Npc Willie, fa si che i padroni di casa ricucissero lo strappo, senza mai impensierire i reatini. Stessa storia nell'ultima frazione con i reatini che controllano con estrema sicurezza il vantaggio.Tra le file della Npc Willie positivo il debutto di Luzzi, top scorer dell'incontro Berrettoni e Vujanac con 21 punti a testa. Doppia cifra anche per Bizzoni con 16 punti e Fornara con 10 punti.: Ottaviani, Galli 2, Rangel Parra 3, Dulac 4, Di Marco, Podeschi 29, Bartolozzi, Venturini Bigi 16, Danaro 9, Maffei, Pitorri 4, Fraschetti. All. Di Segni: Brandi 2, Marcetic 2, Bizzoni 16, Luzzi 3, Berrettoni 21, Finco, D'Ambrosio 2, Grillo 2, Ramacogi, Ciani 2, Fornara 10, Vujanac 21. All. Berrettoni Assistenti Marzioli: 16-25, 20-23, 15-17, 16-16Vittoria sul campo della Libertas Roma per l'Under 15 Silver di coach Angelucci, che supera i romani 50-59. Dopo un avvio incerto, nel finale del primo quarto gli ospiti trovano il primo strappo, attaccando bene in transizione e dominando la lotta a rimbalzo, la Npc Willie chiude 11-20. Nel secondo quarto la Libertas si rifà sotto, realizzando un controparziale di 16-7. Al rientro dall'intervallo, la partita cambia: gli amarantocelesti aumentano l’intensità di gioco e i romani accusano il colpo. Gli ospiti annullano ogni tentativo di rimonta dei romani, e centrano così la vittoria, a testimonianza del buon momento e dei progressi fatti finora.Soddisfatto coach Angelucci, « Un ottimo punto di partenza per un campionato assai lungo e faticoso, i margini di miglioramento sono ancora evidenti ma si nota la compattezza di una squadra , dunque è bene continuare a lavorare con intensità e voglia».: Santoprete 10, Dionisi, Conte 4, Colasanti, Bolletta, Zannelli, Martelli 17, Savi Mammoli 8, Vergy 12, Amour 8