IL ROSTER

UNDER 16 ECCELLENZA

Npc Willie

Parziali

Ultimo aggiornamento: 11:40

RIETI - Un'altra formazione si prepara ad iniziare il nuovo campionato, si tratta dell'Under 14 Elite di Andrea Ruggeri, che questo sabato affronterà la compagine romana del Liceum Basketball. Per coach Ruggeri, membro dello staff tecnico del coach Rossi si tratta della seconda stagione al timone di questo giovane gruppo, e quest'anno potrà contare sull'esperienza di Juan Marcos Casini, l'esterno argentino infatti collabora con il settore giovanile, un onore per coach Ruggeri e i suoi ragazzi, che potranno fare affidamento sui consigli del "Gaucho". Insieme a coach Ruggeri e Casini, ci sarà anche il preparatore atletico, Simone Passacantando.Grande attesa per questo nuovo inizio, dichiara Ruggeri: «Sarà la seconda stagione che affrontiamo insieme, lo scorso anno ho trovato un gruppo ben allenato e con buone abitudini al lavoro, quindi non è stato così complicato il seguito. Il nostro lavoro, condiviso con il responsabile Gianluca De Ambrosi, è quello di lavorare sul miglioramento individuale, ovviamente in un contesto di squadra». E sugli obiettivi continua coach Ruggeri, «L’obiettivo individuale è quello di migliorare giorno dopo giorno i fondamentali, mentre l’obiettivo comune sarà diventare una squadra di grande “aggressività” difensiva e contropiede. Sono convinto che il duro lavoro paga sempre, quindi testa bassa, lavorare ed a fine stagione vedremo a che punto siamo arrivati».Matteo Mammoli, Alessandro Feliciangeli, Filippo Colantoni, Giacomo Orsini, Jacopo Cattani, Flaviano Capasso, Giacomo Aguzzi, Davide Federici, Filippo Santoprete, Federico Conti, Edoardo Vergij, Mattia Petrongari.Sconfitta con onore, per l'Under 16 della Npc Willie, che a Roma perde, 73-59. La formazione guidata dai coach Consoli e Auletta, era al debutto assoluto nel massimo campionato regionale, e contro i pari età della Pass Roma, ha fornita una buona prova, dando segni di maturità e crescita.: Imperatori, Mammoli 14, Frizzarin 11, Buccini 8, Jhon 10, Prosperi 2, Vukobrat 6, Scappa, Barsotti 8. All. Auletta: 25-14/12-23/18-12/18-10