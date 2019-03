UNDER 18 GOLD

RIETI - Settimana fondamentale per le formazioni giovanili della Npc Willie: dopo il successo dell'Under 20 nel derby reatino di martedì sera, sono arrivate altre due vittorie dalle Under 18, entrambe capoliste dei propri gironi. Ferma l'Under 16 Eccellenza, che chiude al sesto posto la stagione regolare, e attende il calendario della seconda fase. Vittorie travolgenti per l'Under 15 Silver e l'Under 14 Elite, cadono Under 15 Gold e Under 14 regionale.Chiude in bellezza la prima frase l'Under 18 Gold di coach De Ambrosi, che ieri sera ha battuto l'Albano Bk Club 69-86. La formazione amarantoceleste termina la stagione regolare al primo posto, con ben 13 vittorie e una sola sconfitta. Sul match di Albano, il vice allenatore Andrea Auletta afferma: «Tolti i primi due quarti è stata una partita molto positiva, infatti tiravamo con basse percentuali e non difendevamo con la giusta intensità. Il secondo tempo è stato tutt'altro, un plauso ai ragazzi del 2003, Buccini, Barsotti, Jhon e Frizzarin che ci hanno dato una grande mano. A metà del terzo quarto abbiamo realizzato il vantaggio decisivo, che ci siamo dietro fino al termine. Ora aspettiamo il calendario della seconda fase e lavoreremo ancora più carichi, per ottenere grandi risultati».Dopo il turno di riposo è tornata in campo l'Under 18 Silver, nel doppio impegno settimanale arrivano due successi per la formazione di coach Matteucci, che si prenda così la vetta del girone. In settimana è arrivata la vittoria nel recupero contro la Tiber, 66-42 il finale, mentre ieri sera altri due punti sono arrivati nella sfida contro il Borgo Don Bosco, terminata 74-47 a favore degli amarantocelesti.: Marchetti 11, Imperatori, Terracciano 2, De Sanctis, Chiavolini 11, Ciani D. 6 , Rinaldi 4, Santarelli 9, Cattani 2, Vergij 2, De Angelis 16, Colasanti 11. All. Matteucci: 13-16 25-6 21-7 15-18Cade sul campo della Nomen Angel la Npc Willie CentralCar Rieti, sconfitta 64-57. Partono meglio gli ospiti, bravi a portarsi subito in vantaggio e in grado di chiudere la seconda frazione con ben 15 lunghezze di vantaggio. Nella ripresa i reatini subiscono la reazione dei padroni di casa, inoltre ben 3 ragazzi lasciano il campo per 5 falli, con la Nomen che riesce ad agganciare la parità. Al supplementare i reatini subiscono il parziale decisivo e la formazione capitolina si aggiudica la gara.: Faraglia, 2; Lunari, 11 Ambrosi, 3; Marchili, 6; Roversi, 22; Marini, 6 Galasso, 6; Spadoni, Cortellesi 1.: 10 - 18; 13 - 16; 14 -16; 18 - 5; 9 - 2Netto successo esterno per la formazione di coach Angelucci, che travolge la Soepa Roma 30-72. Gara mai in discussione per gli ospiti, che dominano il match già dalle prime battute con la giusta intensità, e andando al riposo sul 21-45. Stessa storia nella ripresa, con gli ospiti che continuano ad esprimere il proprio ritmo di gioco, permette ai reatini di chiudere in anticipo la gara.Sulla prestazione dei suoi ragazzi, coach Angelucci: « Sono enormemente soddisfatto per questa squadra che attua ogni possibile gioco studiato in pre-partita con piccolissimi errori. Stanno dimostrando, dopo un inizio in sordina, un eccellente miglioramento facendo notare come il gioco di squadra premia. Dove non esiste il singolo ma solo una visione di gioco a 360 gradi. Avanti tutta per altre prossime soddisfazioni»: Conte 26, Amour 14, Bolletta 11, Conti 12 , Martelli 5 , Savi 2,Gatta 2: 9 - 20, 13 - 25, 8 - 12, 0 - 15Vittoria interna per l'Under 14 Elite dei coach Ruggieri e Casini, che travolgono la Stella Azzurra Roma Nord 90-39. Sempre avanti i reatini, bravi a portarsi in vantaggio, andando al riposo sul 38-24. Al rientro c'è il parziale decisivo, i padroni realizzano 38-4 di parziale, chiudendo in anticipo la pratica. Stasera si torna in campo, al PalaNpc c'è l'Olimpia San Venanzio.: Federici 2, Conti 6, Orsini 1, Feliciangeli 5, Santoprete 4, Aguzzi 26, Cattani 10, Mammoli 9, Capasso 17, Vergij 10.: 25-10, 13-14, 38-4, 27-11Dopo il doppio successo contro Basket Guidonia e Borgo Don Bosco, battuta d'arresto per i ragazzi dei coach Brandi e Vaccaro, sconfitti contro la Nuova Pallacanestro Lazio, 34-49. La formazione reatina resta terza in classifica, nel prossimo turno si torna in trasferta, c'è il Sam Basket, che viaggia nei bassi fondi della classifica.: Mostarda 11; Carlini 10; Bonafaccia 5; Rivoltella 4; Di Virgilio 2; Calusi 2; Enei; Vincenzi; Bizzarri; Graziani; Ragazzini.: 9-22 ,12-10,9-11, 4-6