RIETI - Grandi conferme negli ultimi incontri per le formazioni della Npc Willie: ancora imbattute l'Under 20 e l'Under 18 Gold, che ieri sera ha confermato la vetta della classifica. Cade in trasferta l'Under 16 Eccellenza, perde anche l'Under 15 Gold, mentre continua a vincere l'Under 15 Silver. Ieri sera trasferta amara per l'Under 14 Elite, successo casalingo per l'Under 14 Silver. Stasera tornano in campo prima della sosta natalizia, l'Under 18 Silver e l'Under 20.Terzo successo consecutivo per l'Under 20 di coach De Ambrosi, vittoriosa al PalaFucini di Montesacro, 58-73.Parità nel primo quarto, con i padroni di casa che fanno una buona prova a livello difensivo, a partire dalla seconda frazione, match a senso unico a favore dei reatini, che iniziano a segnare a ripetizione, con Nikolic sugli scudi, Vujanac, Berrettoni e Buccioni i canestri decisivi per l'allungo. La Npc Willie realizza un 9-26 di parziale, chiudendo di fatto già nel primo tempo la pratica.Nel secondo tempo i romani cercano di ristabilire l'equilibrio, ma gli ospiti crescono in difesa, e ciò permette ai reatini di controllare con estrema sicurezza il vantaggio.Stasera l'ultimo appuntamento prima della sosta natalizia, si va a Monterotondo, palla a due fissata per le 20:30.: Ucci 6, Nanni 4, Bruschi 10, Quarta, Finizzi 2, Rosas, Pellegrini 21, Guarino, Belluzzo 4, De Simoni, Marchiori 3, Mucci 8. All. Fattori - Assistente Camicioli: Marcetic 1, Brandi, Bizzoni 4, Berrettoni 11, Nikolic 25, Cornacchiola 4, D'Ambrosio 4, Grillo, Ramacogi 2, Annibaldi 2, Buccioni 8, Vujanac 12. All. De Ambrosi - Assistente Berrettoni - 2° Assistente Marzioli: 19 - 19; 9 - 26; 16 - 13; 14 - 15Confermano la vetta del girone i ragazzi dell'Under 18 Gold, che ieri sera hanno battuto l'Amatori Basket, 72-60, è il quinto successo consecutivo per la formazione di De Ambrosi, capolista solitaria del Girone C.La scorsa settimana i reatini avevano trovato i due punti a Grottaferrata, battendo i padroni di casa del San Nilo, 69-99.Match ben interpretato dagli ospiti, che già al termine del primo tempo, avevano ben 26 lunghezze di vantaggio. Nel secondo tempo coach De Ambrosi ha dato spazio a tutti i ragazzi a disposizione. Commenta il successo, il vice allenatore, Andrea Auletta, che analizza il momento della squadra: «Contro San Nilo è stata una partita da parte nostra semplice, solida, con ampie rotazioni come già successo in tutte le altre partite dove i nostri ragazzi sono partiti forti dalla palla a due e sono riuscito già nel primo quarto a creare il giusto divario che ci ha visti controllare la partita fino alla fine. Grande energia e ottimo gioco di squadra che ci ha permesso dopo 4 giornate di essere soli al comando della classifica,oltre che per il risultato siamo felicissimi per la crescita individuale che questi ragazzi stanno avendo».: Cornacchiola 18, Ciani 6, Vujanac 19, Luzzi 8, Buccioni 2, Mariantoni 6, Emiliani 4, Marcetic 8, Finco 10, Fornara 10, Vomero 6, Moran Godoy 2.: 12-26, 15-27, 20-25, 22-21Tornano in campo questa sera i ragazzi dell'Under 18 Silver, che al PalaSojourner ospitano i romani dello Sport 2000.La formazione di Paolo Matteucci arriva al match dopo il netto successo della scorsa settimana, ottenuto sul campo della Borgo Don Bosco, 57-82 per i reatini.Gli ospiti hanno interpretato la sfida nei migliore dei modi, spinti da una grande voglia di riscatto e dall'atteggiamento giusto, ritrovando così il successo che mancava dalla prima giornata, dopo la sconfitta casalinga e il turno di riposo.Tabellini:: Rinaldi 20, Nacchia 9, Santarelli 11, De Angelis 6, Marchetti 9, Terracciano 10, Ciani D. 5, Colasanti 4, Chiavolini 2, Ciogli 3, Vergij 1, Cattani 2.: 9-27, 12-22, 15-18, 21-15Va ko l'Under 16 Eccellenza dei coach Consoli e Auletta che non riescono confermare la buona prova effettuata contro Latina, e vengono così sconfitti dalla Carver Cinecittà, 91-47.Un buon inizio per gli amaranto celesti, che a partire dalla seconda frazione subiscono il contraccolpo, con i romani che dilagano nel punteggio. Pagato l'atteggiamento e la mancata intensità difensiva nel corso del match, come analizza coach Consoli: «Non siamo soddisfatti dell'atteggiamento, oltre al risultato, non c'è stata intensità e collaborazione. Anziché reagire agli errori, si tendeva a mollare. Registriamo un netto passo indietro, queste vacanze ci serviranno anche per ricominciare a fare qualcosa di buono, come la scorsa settimana contro Latina».Cade sul campo della Stella Azzurra Viterbo, la Npc Willie CentralCar, 52-43, il punteggio. Match deciso negli ultimi minuti della quarta frazione, con gli ospiti che non sono riusciti a mantenere il vantaggio, lasciando ai viterbesi la possibilità di rimonta. Coach Angelucci analizza così il match: «La gara è stata molto tirata e giocata bene dai nostri ragazzi. Decisivo l'ultimo quarto, nel quale la nostra formazione era avanti di misura, ma i ragazzi non sono riusciti mentalmente a stare sulla partita . C'è ancora molto da lavorare ma i ragazzi stanno migliorando giorno dopo giorno».: Marini, Galasso 5, Ciccomartino 1, Lunari 5, Aguzzi 4, Roversi 7, Ambrosi 13, Spadoni 4, Marchili, Faraglia 4: 3-9; 16-14; 9-16; 14-4Continua la crescita per i ragazzi dell'Under 15 Silver, che vincono in trasferta contro i pari età dell'Apdb Roma, 42-67.Dopo l'equilibrio nella prima frazione, decisivo l'allungo realizzando nel secondo quarto, con gli ospiti che forniscono un' ottima prestazione a livello difensivo.A partire dalla terza frazione i romani non reagiscono e ciò permette agli ospiti di amministrare il vantaggio.Sulla vittoria coach Angelucci, afferma: «Sono molto soddisfatto perchè oggi abbiamo veramente giocato una grande partita. Una partita dove si sono viste le potenzialità di questo gruppo di ragazzi, la forza di una squadra unita, fuori e dentro il campo di gioco».: Maccaroni, Dionisi , Conte 29 , Colasanti , Bolletta 9, Zannelli, Martelli 22 , Cargoni, Savi 7, Amour.Sconfitta ieri sera per l'Under 14 Elite dei coach Ruggieri e Casini, che cedono il passo ai romani dell'Olimpia San Venanzio, 87-67 il finale.La scorsa settimana la formazione reatina, denominata Lidosottovento Gallipoli, aveva trovato la vittoria tra le mura amiche contro il Basket Roma, 74-69, in un match tirato per tre quarti e deciso dai padroni di casa nell'ultima frazione con un grande ultimo quarto realizzato dai reatini.: Federici, Colantoni 4, Conti 11, Orsini, Feliciangeli 6, Santoprete 5, Aguzzi 17, Cattani 7, Mammoli 2, Capasso 22, Vergji.: 14-20, 18-17, 13-17, 29-15Vincono i ragazzi dell'Under 14 Silver allenati dai coach Vaccaro e Brandi, che tra le mura amiche passano, 58-56, contro la Sam Basket Roma.Vincono in volata i padroni di casa, un match tiratissimo, con i reatini che si aggiudicano il primo quarto, mentre nella seconda frazione gli ospiti chiudono avanti di quattro lunghezze.Grande equilibrio nel secondo tempo, con la formazione reatina che ottiene i due punti nel finale, alzando l'intensità difensiva e catturando i rimbalzi decisivi.Tabellini:: Mostarda 21; Carlini 19; Caluisi 6; Brentegani 3; Bonafaccia 3; Di Virgilio 3; Rivoltella 2; Graziani 1; Vincenzi.