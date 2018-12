UNDER 20

IL TABELLINO

Npc Willie Rieti

Parziali

CLASSIFICA

UNDER 18 SILVER

IL TABELLINO

Npc Willie

Parziali

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultimi impegni del 2018 per la Npc Willie, nel giovedì prima di Natale sono scese in campo l'Under 20 e l'Under 18 Silver. Prima sconfitta per l'Under 20 di coach De Ambrosi, che cade sul campo della Virtus Monterotondo, mentre ottiene il secondo successo consecutivo l'Under 18 Silver di coach Matteucci, che batte al PalaSojourner lo Sport 2000.Cade nel recupero della prima giornata di campionato, l'Under 20 della Npc Willie, a Monterotondo passano i padroni di casa, 68-60. Grande partenza per i reatini, che chiudono la prima frazione, avanti di 8 lunghezze, 16-24. Nel secondo quarto c'è la reazione dei padroni di casa, che sfruttano gli errori dei reatini in difesa, realizzando il contro parziale che porta la Virtus avanti a fine primo tempo, 40-35.Nella ripresa gli ospiti non riescono a ricucire lo strappo, la Virtus va bene a rimbalzo, mentre i reatini non trovano grandi percentuali al tiro. Nell'ultima frazione gli amaranto celesti tentano la reazione, ma i padroni di casa riescono a controllare con sicurezza il vantaggio.: Brandi 5, Marcetic, Bizzoni 2, Vomero, Finco 11, D'Ambrosio 4, Grillo, Ramacogi n.e. Moran Godoy 2, Ciani 11, Fornara 4, Vujanac 21. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni.: 16-24; 24-11; 17-15; 11-10Stella Azzurra 10Virtus Monterotondo * 8NPC Willie Rieti * 6Montesacro 6Roma Nord 2011 4La Foresta Rieti 4Borgo Don Bosco * 2Olimpia Roma San Venanzio* 2Fiano Romano 0* una partita in menoVittoria di misura per l'Under 18 Silver, i ragazzi di coach Matteucci battono 58-56 lo Sport2000. Match dai due volti, con i padroni di casa che partono bene, dominando la prima frazione di gioco. I romani rientrano nella seconda frazione, decisivo ai fini del risultato il terzo quarto, gli amaranto celesti infilano il parziale decisivo che permette ai reatini di centrare il secondo successo consecutivo. Vani i tentativi di rimonta degli ospiti nell'ultimo quarto.: De Angelis 3, Nacchia 8, Marchetti 10, Santarelli 5, Rinaldi 12, Terracciano 4, Colasanti 2, Ciani D. 10, Chiavolini 4, Ciogli, Vergij, Lamzouri: 17-13, 11-20, 21-13, 9-10Tiber 10Basket Roma 8NPC Willie Bk Rieti 6Sam Basket 4Omnia Roma 4Sport 2000 4Borgo Don Bosco 2Petriana 0Vis Nova Bk 0