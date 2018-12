UNDER 18 GOLD

Npc Willie Koko Moda

UNDER 16 ECCELLENZA

Npc Willie

UNDER 15 SILVER

Npc Willie CentralCar Rieti

UNDER 14 SILVER

Npc Willie

RIETI - Successi importanti nel weekend per le formazioni giovanili amaranto celesti. Vince il derby con La Foresta l'Under 20, si conferma in vetta l'Under 18 Gold, mentre arriva il primo successo per l'Under 16 Eccellenza.Primo successo anche per l'Under 15 Silver, ieri sera sconfitta invece l'Under 15 Gold contro il Basket Don Esquilino 64-67. Perde anche l'Under 14 Silver, mentre torna in campo venerdì l'Under 14 Elite.Stasera scendono in campo ben due formazioni, si tratta dell'Under 18 Gold e dell'Under 18 Silver, rispettivamente impegnate sui campi di San Nilo e Borgo Don Bosco.Torna in campo questa sera l'Under 18 Gold di coach De Ambrosi, che a va a caccia della quarta vittoria consecutiva sul campo del San Nilo a Grottaferrata alle 20.45.La settimana scorsa la formazione reatina ha battuto un'altra diretta concorrente, l'Olimpia Roma, 93-49, in un match dominato fin dalle prime battute come conferma il vice allenatore Andrea Auletta: «Abbiamo messo la giusta aggressività in campo, i ragazzi sono stati bravi in attacco a muovere la palla e sono stati tutti protagonisti. La squadra ha capito lo spirito di questo campionato e vogliamo cercare di arrivare fino in fondo».: Cornacchiola 11, Ciani 3, Vujanac 24, Buccioni 8, Mariantoni 4, Emiliani 4, Marcetic 4, Finco 8, Fornara 20, Vomero 5, Moran Godoy 2. Coach: De Ambrosi: 23-8, 31-13, 23-9, 16-19Centrano il primo successo stagionale i ragazzi dell'Under 16 Eccellenza dei coach Consoli e Auletta, vittoriosi contro i pari età del Latina 73-59.Vittoria di gruppo, con i giovani amaranto celesti sempre avanti nel punteggio, come racconta coach Auletta, soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: «Siamo soddisfatti del loro essere stati protagonisti, ripartiamo da questa vittoria, in modo che possano togliersi altre soddisfazioni. Facciamo un plauso al loro atteggiamento, alla loro reazione, si vedono i frutti dell'allenamento, hanno tanta energia, tanta voglia di crescere, sono stati davvero bravi».Prossimo impegno domenica mattina alle 11:45 contro Carver Roma.: Imperatori, Mammoli 21, Frizzarin 6, Buccini 13, Jhon 16, Di Muzio, Prosperi, Martini, Vukobrat 10, Lattanzio, Scappa, Barsotti 7.: 22-13, 16-19, 13-16, 22-11Prima vittoria in campionato per i ragazzi dell'Under 15, che superano di misura il Montesacro Roma, 53-51. La Npc Willie, denominata CentralCar, vince al supplementare, una partita equilibrata e combattuta fin dalle prime fasi di gioco. Decisiva l'ultima azione che permette ai reatini sul filo della sirena di guadagnare i primi due punti stagionali all'overtime. Soddisfatto coach Angelucci della prestazione della sua squadra: «I ragazzi sono scesi in campo con la giusta grinta e con grande convinzione». Vittoria dedicata a Stefano Colasanti, vigile del fuoco scomparso nell'esplosione del distributore sulla Salaria.: Dionisi, Conte 4, Ambrosi 21, Colasanti 2, Ciccomartino 6, Bolletta 2, Zannelli, Martelli 12, Gatta 1, Cargoni, Savi 2, Amour 3Cade sul campo della SS Nuova Lazio Pallacanestro l'Under 14 dei coach Brandi e Vaccaro, sconfitti dai romani, 48-32. Decisivo il primo quarto, dove i reatini subiscono la forza degli avversari, che realizzano subito un parziale pesante nei confronti degli ospiti. Nella prima frazione la formazione reatina non riesce a limitare il gioco e i ritmi degli avversari, bravi anche a catturare rimbalzi importanti. Più equilibrio nelle altre frazioni di gioco.: Petrongari 11; Brentegani 7; Carlini 5; Bonafaccia 4; Caluisi 3; Mostarda 2; Vincenzi; Rivoltella; Graziani; Di Virgilio.: 16-3, 6-11, 10-9, 16-9