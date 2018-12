UNDER 18 GOLD

RIETI - Week end impegnativo per le formazioni della Npc Willie: grandi conferme arrivano dall'Under 18 Gold, l'Under 14 Elitè e l'Under 14 Silver. Ancora ko l'Under 16 Eccellenza, sconfitta anche l'Under 15 Silver che dà segnali di crescita. Rinviato il match dell'Under 20, mentre hanno riposato l'Under 18 Silver e l'Under 15 Gold.Successo esterno per l'Under 18 Gold, vittoriosa a Frascati, 59-69. La formazione di coach De Ambrosi conferma l'ottima prestazione del debutto, e nel secondo turno sbanca Frascati, grazie ad una bella prova del gruppo, come dichiara il vice allenatore Andrea Auletta: «Abbiamo vinto su un campo difficile. Siamo riusciti con una buona difesa, a fare un parziale importante, già nel primo quarto, eravamo avanti di 15 punti. Gli avversari sono stati bravi ad alzare l'intensità, tornando in partita, noi subito dopo abbiamo trovato canestri difficili con Fornara. Grazie alla collettività in difesa, siamo riusciti a portare il vantaggio fino al termine».Intanto ieri sera i ragazzi di De Ambrosi sono tornati in campo, per la sfida interna contro l'Olimpia Roma San Venanzio, gara valida per il III turno di campionato. La Npc Willie si è imposta 94-49, partita letteralmente dominata dai padroni di casa, che chiudono la pratica già a fine primo tempo, andando all'intervallo con 33 lunghezze di vantaggio.Con questo successo i reatini ottengono la terza vittoria consecutiva, mantenendo l'imbattibilità e la vetta del girone.Trasferta amara per i ragazzi dell'Under 16 Eccellenza di coach Mattia Consoli, sconfitti sul campo dell'Olimpia San Venanzio Roma 90-57, match valido per la III giornata del massimo campionato regionale riservato ai 2003. Partita condizionata dal pesante passivo che i reatini subiscono nel primo tempo, mentre al rientro c'è stata la reazione degli ospiti, grazie alle buone prove individuali di Vukobrat e Jhon. Nonostante gli alti e bassi, la squadra rimane concentrata sugli obiettivi, come conferma coach Consoli nelle dichiarazioni del dopo gara: «Abbiamo affrontato una squadra più elevata alla nostra a livello di intensità. Hanno dimostrato di saper approfittare dei nostri errori, ci sono stati passi in avanti a livello individuale, ma nel globale, abbiamo fatto un passo indietro sotto il punto di vista dell'atteggiamento, che in questo momento è quello che mi preoccupa di più. Dobbiamo fare un passo in avanti, dobbiamo affrontare queste gare con un pizzico di fame in più». Ora per i giovani amaranto celesti testa al prossimo impegno casalingo contro il Latina Basket, sabato 8 dicembre al PalaSojourner.Olimpia Roma vs Npc 90-57Tabellino: Imperatori, Frizzarin 7, Buccini, Jhon 11, Di Muzio, Prosperi 6, Vukobrat 22, Lattanzio 4, Scappa, Barsotti 7. Coach: ConsoliParziali: 29-15, 19-7, 22-19, 20-16Sconfitta per i ragazzi dell'Under 15 Silver, che cadono sul campo dell'Omnia Roma 56-42. Nonostante la mancata vittoria, la squadra ha lasciato segnali positivi, dimostrando una forte crescita rispetto alla sconfitta rimediata alla prima giornata, come conferma coach Angelucci: «Abbiamo ancora molta strada ancora da fare sotto il profilo tecnico, che sta migliorando allenamento dopo allenamento.Siamo convinti che la prima vittoria non tarderà ad arrivare».Tabellino: Maccaroni, Faraglia 5, Spadoni 6, Colasanti 2, Galasso 6, Zannelli, Martelli 4, Gatta, Amour, Roversi 17Grande vittoria per i ragazzi dell'Under 14 Elite dei coach Ruggieri e Casini, vittoriosi sul difficile campo della prestigiosa Stella Azzurra Roma, 41-83.Match dominato dagli amaranto celesti, fin dalle prime battute, la Npc Willie infligge subito un parziale pesante ai capitolini, che non riescono a limitare il gioco degli ospiti. Per i reatini, ottima prova difensiva, che concede soltanto 41 punti ai padroni di casa. Rotazioni ampie per Ruggieri e Casini, che concedono un minutaggio importante a tutti i ragazzi a disposizione.Tabellino: Federici 7, Conti 7, Orsini 3, Feliciangeli 14, Santoprete 4, Aguzzi 16, Cattani 2, Capasso 21, Petrongari 7, Vergji 2Parziali: 15-23, 6-14, 13-22, 7-24Secondo successo consecutivo per i ragazzi dell'Under 14 Silver, vittoriosi contro il Don Bosco Nuovo Salario 64-58. Non deludono le aspettative i ragazzi dei coach Vaccaro e Brandi, che dopo la vittoria sul campo di Guidonia, confermano il buon avvio di stagione tra le mure amiche. Ottimo l'atteggiamento dei giovani amarantocelesti, che si portano subito in vantaggio nel primo quarto, mentre regna l'equilibrio nella seconda frazione. Nel secondo tempo, i reatini consolidano la vittoria, grazie ad un'ottima intensità di gioco, tenendo bene in difesa. Importante ai fini del risultato, il 70% di realizzazione al tiro libero.Tabellino: Margarita 2; Vincenzi 2; Rivoltella 8; Graziani; Di Virgilio 10; Carlini 15; Forlani; Caluisi; Mostarda 23; Bonafaccia; Brentegani 4.Parziali: 16-14, 10-13, 23-20, 15-11