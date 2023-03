Giovanili: nell’U19 provinciale sfida a due per la vetta, Nuova Rieti in difesa del primato. Il programma gare

RIETI – Torna il fine settimana e con sé tutta una serie di partite legate a sette diversi tornei di calcio giovanile. In primo piano, tra oggi e domani, ci sono sicuramente i campionati provinciali: nell’Under 19 è sfida a due per il primato fra Passo Corese e Accademia Sabina, impegnate rispettivamente contro Amatrice e Valle del Peschiera, mentre nell’Under 17 e 15 sarà interessante vedere come si muoverà la Nuova Rieti capolista e in che modo risponderanno le altre pretendenti al titolo.

In ambito regionale spiccano invece le tre gare in casa del Cantalice, così come gli importanti incontri di Accademia Sabina e Città di Rieti, che scenderanno in campo al contrario dell’Under 18 del Poggio Moiano, ferma per osservare un turno di riposo.

Fatta qualche anticipazione, è tempo di esporre nel dettaglio tutti gli appuntamenti che seguiremo, con orari e campi di gioco:

Under 19 regionale B (girone B) – XX giornata

Cantalice – Astrea: oggi, 25/3, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Sant’Angelo Romano – Alba Sant’Elia: oggi, 25/3, ore 15:00, campo “Pietro Fiorentini” di Guidonia Montecelio

Under 19 provinciale (Rieti) – XVII e penultima giornata

Mentana 2019 – Brictense: oggi, 25/3, ore 15:00, campo “Plinio Finozzi” di Mentana

Monterotondo 1935 – Ginestra: oggi, 25/3, ore 15:00, campo “Fausto Cecconi” di Monterotondo

Poggio Mirteto – Pro Fiano: oggi, 25/3, ore 15:00, campo comunale di Poggio Nativo

Valle del Peschiera – Accademia Calcio Sabina: oggi, 25/3, ore 15:00, campo comunale di Santa Rufina

Passo Corese – Amatrice: oggi, 25/3, ore 18:00, campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Under 17 provinciale (Rieti) – XVIII giornata

Città di Rieti – Accademia Calcio Sabina: oggi, 25/3, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Mentana 1947 – Nuova Rieti: domani, 26/3, ore 15:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Grifo Academy – Poggio Moiano: domani, 26/3, ore 15:00, campo “12 Apostoli” di Fonte Nuova

Pro Calcio Studentesca – Passo Corese: domani, 26/3, ore 15:00, campo del quartiere Micioccoli a Rieti

Posticipata a mercoledì 29 marzo, alle ore 15:00, la sfida tra Velinia e Palombara. Il terreno di gioco sarà sempre quello del “Francesco Vailati” di Antrodoco.

Turno di riposo per Poggio Mirteto

Under 16 regionale (girone B) – XX giornata

Cantalice – Real Monterotondo Scalo: domani, 26/3, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Under 16 provinciale (Roma – girone B) – XX giornata

Passo Corese – Olimpica Roma: oggi, 25/3, ore 15:00, campo “Elio Valzecchi” di Talocci

Città di Rieti – Santa Lucia: domani, 26/3, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Under 15 provinciale (Rieti) – XVIII giornata

Brictense – Nuova Rieti: oggi, 25/3, ore 15:00, campo comunale di Montelibretti

Palombara – Pro Calcio Studentesca: domani, 26/3, ore 9:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Città di Rieti – Poggio Mirteto: domani, 26/3, ore 11:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Mentana 1947 – Accademia Calcio Sabina: domani, 26/3, ore 11:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Pro Fiano – Velinia: domani, 26/3, ore 11:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Passo Corese – Poggio Moiano: domani, 26/3, ore 16:00, campo “Amerigo Di Tommaso" di Passo Corese

Under 14 regionale (girone B) – XX giornata

Cantalice – Vittoria Roma 1908: domani, 26/3, ore 10:30, campo comunale di Cantalice

Under 14 provinciale (Roma – girone F) – XX giornata

Città di Rieti – Cinquestelle Sport: oggi, 25/3, ore 16:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Olimpica Roma – Accademia Calcio Sabina: domani, 26/3, ore 11:00, campo “Bruno Barbieri Scalabrini” di Roma

Real Campagnano – Passo Corese: domani, 26/3, ore 15:00, campo “Nicola Ferrucci” di Campagnano di Roma