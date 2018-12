© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina il Memorial Di Fazi, il torneo dedicato alla memoria dello storico dirigente reatino giunto all'ottava edizione. Grande successo per la manifestazione di basket giovanile, due giorni di gare, tra il PalaCordoni e il Palazzetto dello Sport di Contigliano.Al via per la categoria Under 13, 6 squadre, suddivise in due raggruppamenti, Olimpia Roma, Npc Willie e Marino nel girone A, mentre nel girone B, La ForestaSmall, la Virtus Basket Pontinia e il Frosinone. Girone unico per l'Under 16, con i padroni di casa La ForestaSmall, i reatini della Npc Willie, l'Olimpia Roma, e l'Alfa Omega. Triangolare per l'Under 20, con La ForestaSmall, la Npc Willie e i piemontesi del Cuneo Basket in gara.Giornata di finali, sabato a Contigliano, dove in finale per l'under 16 e l'under 13 ha avuto la meglio l'Olimpia Roma sui padroni di casa della ForestaSmall.Grande lavoro per la macchina organizzativa, capitanata da Claudio e Paolo Di Fazi, che insieme alla collaborazione della Foresta Basket Club Rieti e di molti genitori sono riusciti a coinvolgere circa 200 ragazzir