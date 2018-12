© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna il Memorial Di Fazi, torneo giunto all'ottava edizione, dedicato alla memoria dello storico dirigente dell'Amg Sebastiani, Italo Di Fazi, padre di Claudio e Paolo, entrambi allenatori della ForestaSmall.Due giorni di gare, 28 - 29 dicembre, il torneo organizzato dalla Foresta Small Basket Rieti, riservato alle categorie Under 13 (2006-2007), Under 16 (nati nel 2003-2004) e in parte dell’Under 20.Gli incontri avranno sede nello storico impianto del PalaCordoni a Rieti, e al PalaSport di Contigliano, grazie ai patrocini dell'assessorato allo Sport del Comune di Rieti, al Comune di Contigliano, dove nel primo pomeriggio di sabato 29 si svolgeranno le finali.Il Torneo è all’insegna della sana competizione e dell’amicizia e lo scopo che si prefigge, aldilà del risultato sportivo, è quello di far nascere rapporti di amicizia e di collaborazione fra i partecipanti. E’ l’occasione per ricordare Italo Di Fazi, personaggio storico del basket reatino e nazionale quando Rieti negli anni '80 conquistò la Coppa Korac e raggiunse la semifinale scudetto.