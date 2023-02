Giovanili: la Nuova Rieti U17 prova a riprendersi la vetta, big match per Poggio Moiano e Accademia Sabina. Il programma gare

RIETI - Al via tra oggi e domani un nuovo fine settimana di calcio giovanile che coinvolgerà numerose formazioni reatine in ben otto competizioni diverse.

Tra le gare più rilevanti in programma, occhi puntati sullo scontro al vertice dell'U17 provinciale tra Nuova Rieti e Poggio Mirteto, con i padroni di casa che tornano al comunale di Cantalice dopo il suo mancato utilizzo per due settimane a causa della neve. Altrettanto interessante sarà il match dell'U18 regionale del Poggio Moiano, pronta ad affrontare la Tor di Quinto capolista, così come l'incontro al vertice dell'U14 provinciale romano tra Riano e Accademia Sabina, al momento al primo e secondo posto.

Di seguito l'elenco delle sfide che vi racconteremo, insieme a orari e campi di gioco. Previsti una serie di rinvii.

Under 19 regionale (girone B) - XIV giornata

Cantalice - Sant'Angelo Romano: oggi, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Vis Aurelia - Alba Sant'Elia: oggi, ore 15:00, campo "Mario Ceccacci" di Roma

Under 19 provinciale (Rieti) - XIII giornata Brictense - Accademia Calcio Sabina: oggi, ore 15:00, campo comunale di Montelibretti

Mentana 2019 - Monterotondo 1935: oggi, ore 15:00, campo "Plinio Finozzi" di Mentana

Pro Fiano - Ginestra: domani, ore 17:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Passo Corese - Valle del Peschiera: domani, ore 18:00, campo "Amerigo di Tommaso" di Passo Corese

Amatrice - Poggio Mirteto: rinviata all'8 marzo alle 16:00 per neve sul campo "Antonio Sbardella" dei padroni di casa

Under 18 regionale ( girone B) - XVIII giornata

Poggio Moiano - Tor di Quinto: domani, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Under 17 provinciale - XIII giornata



Mentana 1947 - Pro Calcio Studentesca: oggi, ore 16:00, campo dell'Università Agraria di Castelchiodato

Poggio Moiano - Palombara: domani, ore 10:00,

campo comunale di Poggio Moiano

Nuova Rieti - Poggio Mirteto: domani, ore 10:30, campo comunale di Cantalice

Accademia Calcio Sabina - Passo Corese: domani, ore 11:30, campo comunale di Forano

Città di Rieti - Velinia: rinviata alle 15:00 del 25 febbraio

Turno di riposo per la Grifo Academy

Under 16 regionale (girone B) - XIV giornata

Ledesma Academy - Cantalice: oggi, ore 18:30, campo "Pionieri" di Roma

Under 16 provinciale (Roma, girone B) - XIV giornata

Passo Corese - Fidene: oggi, ore 15:00, campo "Elio Valzecchi" di Talocci

Turno di riposo per Città di Rieti

Under 15 provinciale (Rieti) - XIII giornata

Velinia - Poggio Moiano: oggi, ore 15:00, campo "Francesco Vailati" di Antrodoco

Palombara - Mentana 1947: domani, ore 11:00, campo "Giovanni Torlonia" di Palombara Sabina

Poggio Mirteto - Accademia Calcio Sabina: domani, ore 15:00, campo Valle Mentuccia di Gavignano Sabino

Pro Fiano - Brictense: domani, ore 15:30, campo comunale vecchio di Fiano Romano

Città di Rieti - Brictense: domani, ore 18:00, campo "Marco Gudini" di Rieti

Pro Calcio Studentesca - Nuova Rieti: rinviata alle ore 15:00 del 25 febbraio

Under 14 regionale (girone B) - XIV giornata

Club Olimpico Romano - Cantalice: domani, ore 12:30, campo "Claudio e Andrea" di Roma

Under 14 provinciale (Roma, girone F) - XIV giornata

Riano - Accademia Calcio Sabina: oggi, ore 15:00, campo "Nicola Urbani" di Riano

Città di Rieti - Achillea 2002: oggi, ore 18:00, campo "Marco Gudini" di Rieti

Circolo Sportivo Italia - Passo Corese: domani, ore 8:30, campo "Pionieri" di Roma