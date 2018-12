UNDER 20

La Foresta

Collefiorito

UNDER 16 ECCELLENZA UMBRIA MARCHE

La Foresta Small Rieti

RIETI - Vittorie importanti per le due formazioni della ForestaSmall, che nei rispettivi impegni si aggiudicano due punti importanti in chiave classifica. Nel weekend trova il primo successo stagionale l'Under 16, mentre ieri sera i ragazzi dell'Under 20 ritrovano i due punti.Due impegni in pochi giorni per l'Under 20 della Foresta che dopo il passo falso nel derby di lunedì, dove coach Boldini ha dovuto fare a meno di Di Fazi e Marchetti, è tornata in campo ieri sera contro il Collefiorito Basket. Al PalaCordoni i reatini vincono 68-59, ottenendo così il secondo successo consecutivo tra le mura amiche. Match giocato punto a punto tra le due formazioni, con La Foresta che nel finale riesce a dare lo strappo decisivo agli ospiti. Decisivo l'apporto sotto canestro di Gianfelice e Pace, coadiuvati nel corso dell'incontro da Olivieri e Munali. Ottima prova in regia di Faraglia, che confeziona assist per tutti i suoi compagni, mentre in difesa si mette in mostra Di Battista.Soddisfatto del successo il vice allenatore Angelo Marchione, che commenta così la vittoria: «Abbiamo attaccato la loro difesa cercando ogni volta la linea di passaggio. Siamo riusciti a dare un piccolo strappo finale. Con questo successo siamo in un'ottima media inglese. A Gennaio speriamo torni dall'infortunio Michael Di Fazi che ci darà una grande mano».: Di Fazi J. 1, Luchetti 9, Faraglia , Olivieri 7, Gianfelice 21, Munalli, Panitti Ne, Di Battista 8, Bonanomi, Grillo Ne, Pace A,. Pace G. 22 Coach: Boldini Assistente: Marchione: Santoro 3, Delfino 2, Bordieri, Telesca 19, Corvaglia, Morelli 7, Petrucci, Cubeddu 2, Presciotti 14, Puorco 2, Cireddo 10 Coach: Giordano18-20, 18-14, 18- 14, 14- 11Primo successo stagionale per i ragazzi di coach Di Fazi, che al PalaCordoni passano 79-63, contro l'Ascoli Basket. Vittoria netta per La ForestaSmall, che lascia l'ultimo posto in classifica proprio ai marchigiani.: Toffoli 20; Panitti 16; Barbacci 14; Formichetti 13; Mancini 9; Damasi 3; Laureti 2; Marchetti 2; Cocuccioni; Papa. All. Di Fazi (Fonte BasketMarche)