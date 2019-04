UNDER 16 ECCELLENZA

UNDER 15 ELITE

RIETI - Settimana ricca di successi per La ForestaSmall che si gode l'accesso in finale di Coppa Marche grazie dell'Under 16 Eccellenza contro i pari età di Recanati. Ieri un'altra vittoria importante è arrivata dall'Under 15, che sbanca Umbertide, mentre cade l'Under 20 di coach Boldini, al PalaCordoni termina 66-67 contro Montesacro e i reatini chiudono così al sesto posto. Rinviata la sfida dell'Under 13.La ForestaSmall batte al PalaCordoni il Bk Recanati, conquistando così l'accesso alla finale di Coppa Marche, termina 74-71. Partita dai due volti, con gli ospiti che sfruttano l'assenza di Kader e vanno all'intervallo sul 29-44. Al rientro, i reatini ribaltano la gara grazie ad un'attenta difesa che mette gli ospiti in difficoltà, arrivano inoltre i canestri a ripetizione di Kader e Formichetti, supportati da Toffoli che spediscono gli uomini di Di Fazi direttamente in finale, l'avversario sarà il Pontevecchio.: Formichetti 23, Toffoli 10,Barbacci 7, kader 23, Panitti 3 ,Laureti 4, Marchetti 4, Provaroni, Cocuccioni, Mancini, Damasi. All. Di FaziL'Under 15 di coach Di Fazi travolge Umbertide, termina 48-76, restando così al terzo posto in classifica, quando mancano soltanto tre giornate al termine, con una vittoria i reatini si qualificano alle finali regionali. In Umbria oltre alla sontuosa prestazione di Kader, per lui 43 punti, positive le prove di Marchetti, a referto con 26 punti e Cocuccioni. Ottime risposte anche da Gizzi, Conenna e Fiorillo sempre attenti in difesa.