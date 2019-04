UNDER 16 ECCELLENZA

La ForestaSmall

Vittoria per l'Under 20 della ForestaSmall, mentre termina in parità la sfida dell'Under 16 Eccellenza, rinviata la sfida dell'Under 15. Successo esterno per l'Under 20 di coach Boldini, che batte Fiano Romano e vola a quota 16.Dopo il passaggio del turno sul campo di Fabriano, nel secondo turno di Coppa Marche c'è un altro avversario ostico per la formazione di Di Fazi, impegnata lo scorso weekend sul campo di Recanati. Nelle Marche gara 1 di semifinale termina 71-71, dopo una gara equilibrata, dove le due compagini si sono affrontate a viso aperto, terminata in parità, sarà decisiva così la sfida del PalaCordoni. Grande prova di Kader e Mancini, trascinatori dei reatini, positive anche le prestazioni di Barbacci e Formichetti.: Formichetti 14; Toffoli; Barbacci 10; Kader 27; Panitti 2; Mancini 18; Laureti; Provaroni; Damasi; Cocuccioni. All. Di Fazi