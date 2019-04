UNDER 20

Olimpia Roma San Venanzio

La Foresta Rieti

UNDER 16 ECCELLENZA

La ForestaSmall

UNDER 15

RIETI - Vittoria importante per l'Under 15 della ForestaSmall a un passo dalla Final Four, cade di misura l'Under 20, sconfitta lontano dal PalaCordoni anche per l'Under 16 Eccellenza che prosegue l'avventura nella seconda fase.Sconfitta esterna per la formazione di Boldini, che cade sul campo dell'Olimpia San Venanzio, 67-64. Una gara equilibrata, messa in cassaforte dai padroni di casa soltanto nel finale, con i reatini che si rendono protagonisti di una grande rimonta, dopo aver toccato il meno 10, con la vittoria che sfuma a pochi secondi dal termine.: Galli, Pace 4, Dulac 2, Di Marco 4, Maffei, Ramagnano, Podeschi 20, Bartolozzi 5, Venturini Bigi 12, Danaro 20, Madau, Bonfantino. All. Di Segni: Di Fazi 10, Luchetti 4, Faraglia 4, Pace S. 12, Toffoli 9, Munalli 2, Panitti, Di Battista 11, Buonanomi 2, Pace A.. All. Bordini Ass. Marchione.Cade sul campo di Fabriano l'Under 16 di coach Di Fazi, nelle Marche termina 69-65. Qualche disattenzione dei reatini fa si che Fabriano porti l'inerzia del match a proprio favore, con i padroni di casa che costruiscono subito un buon vantaggio che li lancia verso la vittoria. Nonostante la sconfitta, vanno avanti i reatini, forti del più 24 ottenuto all'andata e sabato al PalaCordoni arriverà Recanati, contro la quale bisognerà sfruttare al meglio il fattore campo.: Formichetti 8; Toffoli 9; Barbacci 14; Kader 14; Panitti 8; Mancini 2; Laureti 6; Marchetti 2; Cocuccioni 2; Provaroni; Damasi. All. Di FaziVittoria chiave per l'Under 15 di coach Paolo Di Fazi, che martedì sera ha compiuto una vera e propria impresa battendo in trasferta il Città di Castello, 63-66, scavalcando così gli umbri in classifica, con le Final Four regionali sempre più alla portata della formazione reatina, ora veramente ad un passo. In Umbria, c'è stata l'ennesima grande prova di Kader, ma i canestri importanti sono arrivati da Cocuccioni, perfetto dalla lunetta nel finale, mentre è di Marchetti la tripla che consegna la vittoria ai reatini.