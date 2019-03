UNDER 20

RIETI - Centrano tre vittorie fondamentali per il prosieguo dei rispettivi cammini l'Under 20, l'Under 16 e l'Under 15 della ForestaSmall.Buon momento per la formazione di coach Boldini, che batte al PalaCordoni il Borgo Don Bosco 78-49. Vittoria netta per i reatini, con il risultato mai in discussione, a tre giornate dal termine La ForestaSmall in quinta posizione insieme al Collefiorito, a meno 4 dal quarto posto, che consentirebbe la qualificazione al secondo turno.Coach Boldini afferma: «Il primo periodo è stato molto fondamentale per dare il primo strappo alla squadra ospite. Hanno giocato bene tutti i nostri ragazzi, imponendo il nostro gioco con velocità e tecnica ». Sugli scudi Pace con 20 punti realizzati, cinque in totale i ragazzi che chiudono in doppia cifra.: Di Fazi J., Luchetti 10, Faraglia 2, Munalli 11, Panitti N., Di Battista 15, Bonanomi 12, Grillo M., Pace 20, Formichetti 8 All. Boldini. Ass. Marchione: 26-12,16-18, 18-6, 18-13Successo al debutto per l'Under 16 Eccellenza, che alla prima della seconda fase batte Fabriano 75-51. Dopo i primi due quarti di grande equilibrio, gli ospiti al rientro prendono il largo. Grande prova degli uomini di coach Di Fazi, guidati dal solito Kader, che chiude con 25 punti a referto. Nel weekend al PalaCordoni c'è il ritorno, con i reatini pronto a difendere il risultato ottenuto nelle Marche.: Kader 25; Formichetti 15; Toffoli 13; Barbacci 7; Panitti 7; Provaroni 6; Laureti; Cocuccioni; Damasi; Marchetti.Nel pomeriggio di ieri è arrivato un successo fondamentale per l'Under 15 di coach Di Fazi, che batte l'Assisi Basket 72-59, trascinata da un super Kader, autore di ben 52 punti. La vittoria di ieri, contro una formazione reduce da 18 vittorie e solo due sconfitte, rappresenta una svolta per i reatini, che hanno così buone possibilità di giocarsi le Final Four. Oltre alla prestazione maiuscola di Kader, per lui è l'ennesima grande prova stagionale, buone risposte sono arrivate da Crescenzi e Ballarin.