UNDER 20

La Foresta Rieti

Parziali

UNDER 16 ECCELLENZA

La ForestaSmall

RIETI - Torna a vincere l'Under 16 Eccellenza, che batte in casa il Recanati, mentre cade l'Under 20 lontano dal PalaCordoni.Nella quattordicesima giornata del campionato regionale Under 20, cade La ForestaSmall, sconfitta dalla Virtus Monterotondo 57-45. Una buona prestazione per la formazione di coach Boldini, che contro la terza forza del torneo dà vita ad una gara equilibrata e avvincente. Decisivo per il risultato finale il terzo quarto, con i padroni di casa che alzano l'intensità difensiva e i reatini che faticano a trovare le vie del canestro. Positiva la prestazione di Di Battista, autore di 21 punti.: Di Fazi 4, Lucchetti 6, Faraglia 2, Gianfelice 4, Munalli 2, Di Battista 21, Bonanomi 6, Baldi, Pace A. All. Boldini Ass. Marchione: 13-10; 19-19; 12-4; 13-12Successo importante per la compagine di coach Di Fazi, contro la Pallacanestro Recanati termina 78-62. Parte subito bene la formazione reatina, che chiude il primo quarto 28-14, mentre a partire dalla seconda frazione, i padroni di casa mantengono sempre la doppia cifra di vantaggio, mettendo in campo un'ottima intensità difensiva, con gli ospiti in difficoltà e mai in grado di riprendere la partita. Grande prestazione di Kader, autore di 25 punti, chiudono in doppia cifra anche Formichetti, Mancini e Barbacci. Nel prossimo turno c'è il recupero contro il fanalino di coda dell'Ascoli Basket, che chiuderà la prima fase del torneo.: Formichetti 16, Toffoli 5, Barbacci 10, Kader 25, Panitti 3, Mancini 13, Cocuccioni 2, Marchetti 4, Provaroni, Damasi, Laureti. All. Di Fazi.