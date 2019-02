UNDER 20

La ForestaSmall

Parziali

UNDER 13

RIETI - Fine settimana positivo per la ForestaSmall, con l'Under 20 che vince al PalaLuiss e riapre il discorso di qualificazione per la seconda fase. Attende di scendere in campo per la seconda fase l'Under 15 e l'Under 13, cade l'Under 16 Eccellenza contro il Porto Sant'Elpidio, terza forza del torneo.Vittoria esterna per l'Under 20, i ragazzi di coach Boldini sbancano il PalaLuiss e si rimettono in scia per il quarto posto. Contro il Roma Nord, termina 64-72 per i reatini, che tornano così al successo dopo qualche giornata storta. Sulla sfida il vice allenatore Angelo Marchione, commenta: «Partita contro una squadra ostica e veloce, il primo periodo è stato a loro favore. Ma poi abbiamo cambiato spesso la difesa per stringere il campo al nostro avversario. Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di attaccare il perimetro e non cercare solo tiri da fuori, grazie ai rimbalzi difensivi siamo riusciti ad andare in contropiede. Siamo andati bene al tiro libero migliorando le nostre percentuali». Ora la formazione reatina tornerà al PalaCordoni, martedì c'è infatti il derby reatino contro la Npc Willie.: Di Fazi J. 6, Lucchetti 13, Faraglia 10, Panitti S., Gianfelice 11, Munalli 5, Panitti N. 2 Di Battista 16, Formichetti 9. All. Boldini Ass. All. Marchione: 23-17, 12-18, 17-22, 12-15Già qualificata alla seconda fase del proprio campionato, la formazione di coach Fusacchia ha preso parte ad un torneo del 3vs3, vincendo il proprio girone, e staccando così il pass per la finale regionale, in programma il 14 marzo a Perugia.