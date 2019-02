Under 20

Under 16 Eccellenza

La Foresta Small

Under 13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vittoria casalinga per l'Under 20, cade con onore sul campo della capolista l'Under 16 Eccellenza, bene l'Under 13.Successo importante per l'Under 20 de La ForestaSmall, che batte in casa l'Olimpia San Venanzio, 62-59. La vittoria permette ai reatini di restare in quarta posizione, in attesa della sfida decisiva con il Montesacro.Gara mai messa in discussione dai ragazzi di Boldini e Marchione, che nonostante ben tre defezioni, riescono a portare a casa i due punti.Sul campo della capolista Cab Stamura, termina 59-47, tanti segnali positivi per coach Di Fazi. Priva di Barbacci e Marchetti, e con Kader costretto a fermarsi dopo qualche minuto, i reatini rendono la vita difficile alla capolista, vera corazzata del torneo, con ben 16 vittorie e una sola sconfitta. Grande ingensità difensiva da parte degli ospiti, che consentono alla Stamura di realizzare soltanto 59 punti, per una formazione in grado di segnare 90 punti a partita.: Formichetti 11; Toffoli 14; Mancini 6; Kader 4; Panitti 8; Laureti 0; Damasi 2; Provaroni 2; Cocuccioni 0.Vittoria per l'Under 13 di coach Fusacchia, che batte la capolista Spoleto, al PalaCordoni termina 37-31, grazie ad una grande prova del collettivo. I due punti consentono ai giovani reatini di consolidare il secondo posto, a meno due dalla vetta, occupata proprio dagli umbri.