UNDER 20

UNDER 16 ECCELLENZA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Settimana pieni di appuntamenti per La ForestaSmall, che martedì è scesa in campo con l'Under 20, mentre doppio impegno per l'Under 16 Eccellenza, di scena nel weekend a Recanati e ieri sera nel recupero contro il Basket Perugia.Sconfitta per i ragazzi dell'Under 20, che al PalaCordoni cedono alla Virtus Monterotondo, 51-69. Una partita condizionata dalla sfortuna per i reatini, che devono registrare ben due infortuni a distanza di pochi minuti: al terzo del primo quarto, infortunio a una caviglia per Pace, mentre qualche minuto dopo lascia il campo Faraglia per problemi al ginocchio. Nonostante le assenze, i padroni di casa rimangono in partita fino al terzo quarto, poi i reatini accusano il colpo e la Virtus Monterotondo prende il largo nel punteggio. La Foresta Small paga l'assenza sotto canestro di Pace, gli ospiti nel corso dei quaranta minuti sono più precisi al tiro, mostrando anche una buona intensità difensiva.Nel dopo gara il vice allenatore Angelo Marchione analizza così la sconfitta: «Siamo stati lenti in attacco e abbiamo sbagliato molto in difesa, segno che il lavoro che facciamo in palestra con coach Boldini non viene seguito. Facciamo un augurio di pronta guarigione a Pace». Nonostante la sconfitta i reatini rimangono in una posizione di classifica tranquilla, il prossimo impegno sarà sul campo della Borgo Don Bosco, dopo la sosta natalizia.Perde di misura entrambi gli incontri La ForestaSmall di coach Di Fazi, impegnata nell'Eccellenza Marche- Umbria. A Recanati passano i padroni di casa, 83- 81, mentre ieri sera nel recupero contro il Basket Perugia, vincono gli umbri. Grande prova di carattere dei reatini, guidati da un formidabile Kader Mamaht, autore di 25 punti, che guida i suoi ad una bellissima rimonta, infatti al termine del terzo quarto, La Foresta era sotto di 20 lunghezze, con Kader e compagni che reagiscono fino a toccare il meno tre finale.