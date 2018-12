© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La ForestaSmall vince la prima gara casalinga della stagione, 60-57 contro il Roma Nord 2011, match valido per la II giornata del campionato regionale Under 20 girone D.Partita giocata a viso aperto tra le due formazioni, con i reatini che conducono dall'inizio alla fine, grazie a spiccate percentuali al tiro, e un' ottima organizzazione difensiva messa in atto dai coach Boldini e Marchione.A fine primo tempo i reatini si trovano con 16 lunghezze di vantaggio, nella ripresa c'è la reazione ospite, complice la stanchezza dei padroni di casa, come dichiara nel dopo gara coach Marchioni: «Nel secondo tempo, c'è stato un calo fisico dei nostri ragazzi, abbiamo rischiato di farci riprendere. Venivamo da una settimana dove non ci siamo mai potuti allenare al completo, per vari motivi».Due punti importanti messi in cassaforte dai reatini, in vista del prossimo impegno, nel derby cittadino contro la Npc Willie Basket Rieti.