© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una giornata amara per i ragazzi dell'Under 16 Eccellenza della Foresta, i ragazzi di coach Di Fazi cadono sul campo della Poderosa Montegranaro, match disputato nell'impianto di Piazza Martiri d'Ungheria, teatro di molte battaglie tra squadre reatini e gli acerrimi nemici marchigiani, cadono 69 - 43.Nonostante una buona partenza, con i reatini che realizzano un discreto vantaggio, chiudendo davanti il primo quarto, ma è nel secondo quarto che il match cambia, con la Poderosa che entra tempestivamente in partita, e chiude il secondo quarto con 25 punti di vantaggio. Al rientro, però La Foresta reagisce, Di Fazi incita i suoi, i ragazzi ritrovano grinta ed energia, e riescono a diminuire lo svantaggio, così il terzo quarto si chiude con i reatini sotto di 12.Nell'ultimo quarto la fatica prende il sopravvento, La Foresta crolla, alcuni giocatori lasciano il campo per 5 falli, e la Poderosa prende il sopravvento, consolidato una vittoria ai danni dei ragazzi di Di Fazi, che pagano a caro prezzo il blackout del secondo quarto, nonostante una sfida che li ha visti a tratti, giocare una buona pallacanestro. Nelle file della Foresta, bene sia Cocuccioni e Laureti, ora per i reatini testa alla prossimo impegno casalingo, dove si va a caccia del primo successo stagionale.