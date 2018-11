© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Trasferta umbra per i ragazzi della Foresta, che domenica sono andati di scena a Foligno, contro i padroni di casa del Ubs, match valido per il VII turno del campionato Eccellenza Under 16 girone Marche-Umbria, i reatini cedono ai folignati 70-55, la compagine di coach Di Fazi resta ancora a secco di vittorie.Parte bene La Foresta Small, che interpreta nel migliore dei modi la sfida fin dall'inizio, con i reatini che chiudono avanti nel punteggio il primo quarto, mentre nella seconda frazione complice qualche palla persa e varie disattenzioni vede Foligno terminare avanti di otto lunghezze il primo tempo.Al rientro in campo Foligno prende il largo, mentre gli ospiti reclamano per l'arbitraggio, infatti secondo il club reatino, alcune decisioni assunte dai direttori di gara, hanno condizionato il match. Nell'ultimo quarto i ragazzi di Di Fazi accusano il colpo, complice qualche fallo di troppo non fischiato, e l'uscita dal campo di Toffoli per il quinto fallo, con altri ragazzi gravati da 4 falli, fanno si che Foligno chiudesse il match con 15 punti di vantaggio, 70-55.