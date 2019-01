UNDER 20

Foresta Rieti

Fiano Romano

UNDER 16 ECCELLENZA

La Foresta Small

RIETI - Doppio successo casalingo per La Foresta Small, al PalaCordoni vincono sia l'Under 20 che l'Under 16 Eccellenza.Vittoria netta per i ragazzi di coach Boldini, con Fiano Romano termina 64-39, i reatini volano così al quinto posto, a due punti dal Montesacro, prossimo avversario nell'ultima gara del girone d'andata. Gara dominata dai padroni di casa sempre avanti nel punteggio, tra i migliori Matteo Faraglia, autore di una buona prova in cabina di regia. Oltre alle ottime percentuali, contro il Fiano Romano c'è stata una grande intensità difensiva, che a consentito alla ForestaSmall di portare a casa altri due punti fondamentali.Sul momento dei reatini, l'assistente allenatore Angelo Marchione: «Venivamo da un periodo sfortunato tra infortuni e influenza di alcuni ragazzi del nostro roster. Coach Boldini è stato costretto ad utilizzare alcuni ragazzi del under 16. In evidenza Filippo Formichetti con 12 punti».: Di Fazi J. 6, Luchetti 7, Faraglia 18,Toffoli, Munalli 6, Panitti N., Di Battista 9, Barbacci 2, Grillo 2, Pace A 2, Formichetti 12.: D'Agostini, Zeka F., Valle dell'Olmo 2, Zeka D. 2, Prosperini l.13, Calderini 12, Paradiso 8, Dankiv 2, Prosperini D.Ha cambiato decisamente marcia, rispetto al girone d'andata, l'Under 16 Eccellenza di coach Di Fazi, che batte il Perugia Basket 59-50. Gara equilibrata, con le due formazioni che chiudono il primo tempo 24-24. Al rientro La ForestaSmall mette in campo una grande intensità difensiva che manda in difficoltà gli ospiti, che per larghi tratti non trovano le vie del canestro. Ottima prova di squadra, con ben tre ragazzi in doppia cifra. Con questa successo i reatini volano a quota 6, con una gara da recuperare. Nel prossimo turno si torna in trasferta, c'è la capolista Stamura Ancona.: Formichetti 21; Toffoli 5; Barbacci 13; Kader 12; Mancini 2; Laureti 3; Marchetti 3; Cocuccioni 0; Damasi 0; Provaroni 0.