RIETI - Ben due rinvii per La Foresta Small, infatti non sono scese in campo sia l'Under 20 che l'Under 16 Eccellenza.

La gara in programma ieri sera tra La ForestaSmall e Olimpia San Venanzio, valida per la VII giornata del campionato regionale Under 20 girone D non si è disputata, i reatini torneranno in campo la prossima settimana, quando al PalaCordoni arriverà il Fiano Romano.



Su richiesta degli ospiti è stata rinviata anche la sfida tra La ForestaSmall e la Poderosa Montegranaro, la compagine di coach Di Fazi tornerà in campo nel weekend, quando a far visita ai reatini arriverà il Perugia Basket.



Per il club reatino prosegue con successo l'attività dell'Under 15 di coach Di Fazi e dell'Under 13 di coach Fusacchia. Entrambe le formazioni sono seconde in classifica a due giornate dal termine della prima fase e già qualificate alla fase successiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA