IL TABELLINO

LaForestaSmall Rieti

Janus Fabriano

ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Torna al successo l?under 16 de La Foresta Small, nella seconda giornata del girone di ritorno, i reatini hanno battuto la Janus Fabriano, 72-59. Una grande vittoria quella ottenuta contro i marchigiani, formazione che lotta nei piani alti della classifica. Il successo allontana la compagine di Di Fazi dall'ultima posizione.Partono subino bene i reatini, che nel finale della seconda frazione costruiscono un vantaggio importante, andando all'intervallo sul 35-28. Al rientro, La Foresta cresce in difesa, trovando canestri decisivi con il solito Kader, fenomenale contro Fabriano, a referto con 30 punti. Nell'ultima frazione, La Foresta cresce, toccando anche le 24 lunghezze di vantaggio. Nel finale qualche disattenzione fa si che gli ospiti diminuissero lo strappo.Nel prossimo impegno i reatini faranno visita alla seconda in classifica, la Victoria Libertas Pesaro.: Formichetti 5; Toffoli 11; Barbacci 9; Kader 30; Panitti 12; Mancini 3; Damasi 2; Provaroni 0; Laureti 0; Marchetti 0; Cocuccioni 0.: Bevilacqua 2, Bizzarri 3, Conti 21, Pellacchia 6, Fanesi 6, Fracassini 12, Mele, Micucci 9; all. Cerini e Ciaboco; ass. Antonelli.Cab Stamura Ancona - Pallacanestro Recanati 115 - 77Victoria Libertas Pesaro - Poderosa Montegranaro 100 - 42Ubs Basket Foligno - Ascoli Basket 74 - 56Perugia Basket - Aurora Basket Jesi 57 - 61Pontevecchio Basket - Porto Sant'Elpidio Basket 65 - 75Cab Stamura Ancona 26Victoria Libertas Pesaro 22Aurora Basket Jesi 22Porto Sant'Elpidio Basket 20Janus Fabriano 14Poderosa Montegranaro 12Perugia Basket 10Pontevecchio Basket 8Pallacanestro Recanati 8Ubs Basket Foligno 8La Foresta Small Rieti 4Ascoli Basket 0