RIETI - Nel weekend vittoria per l'Under 20 de La ForestaSmall, mentre cade contro la Victoria Libertas Pesaro l'Under 16 Eccellenza.Sul campo del Borgo Don Bosco, passano i reatini, 49 - 67 il finale. Contro i romani c'è stato il rientro in campo di Michael Di Fazi dopo un lungo stop. Partono subito bene i ragazzi de La ForestaSmall, che vanno subito avanti nel punteggio, mettendo in difficoltà i padroni di casa. Con questo successo la formazione del tecnico Boldini, vola in terza posizione, a quota 6 punti, insieme al Montesacro, avversaria dei reatini nell'ultimo turno del girone d'andata.Sulla gara, il vice allenatore Angelo Marchione commenta: «Siamo riusciti a tenere molto bene il pressing del Don Bosco, cercando di non perdere la palla sui raddoppi. Bravissimi tutti i ragazzi per aver mostrato un buon gioco di squadra. Le prossime 3 partite sono fondamentali per chiudere il girone d'andata tra le prime 4. »Prossimi impegni al PalaCordoni, dove i reatini ospiteranno l'Olimpia San Venanzio e il Fiano Romano, prima di chiudere il girone d'andata a Montesacro.: Pompili 9, Castagna, D'Agostino 3, Ventura 4, De Angelis 5, Bertoldi 2, Anselmucci 6, Masella 9, Galli 11: Di Fazi J. 9, Lucchetti 11, Faraglia 8, Gianfelice 9, Munalli 1, Di Fazi M. 6, Panitti 3, Di Battista 16, Pace 4: 15-19, 12-19, 9-17, 13-12(Umbria-Marche)Sconfitta per i ragazzi di coach Di Fazi, che a Pesaro escono sconfitti 87 - 38. Contro la prestigiosa Victoria Libertas, vera corazzata del torneo, con ben 12 vittorie, grande prestazione di Kader, autore di 20 punti. Nel weekend si torna in campo, al PalaCordoni arriva la Poderosa Montegranaro.: Gresta 7, Ferri 3, Donati, Rossi G. 9, Panzavolta 2, Campagnoli 4, Pagnini 21, Sablich 3, Del Prete 4, Corbin 12, Formisano 13, Rossi M. 9. All. Pentucci: Kader 20, Papa, Coluccioni, Damasi, Toffoli 4, Panitti 5, Prevaroni, Barbacci 2, Laureti 1, Formichetti 6. All. Di Fazi: 26-11, 21-9, 16-5, 24-13. (BasketMarche.com)