I COMMENTI

Massimiliano Boldini (All. La Foresta)

Gianluca De Ambrosi (All. Npc Willie Rieti)

IL TABELLINO

La Foresta Riet

Npc Willie Rieti

Parziali

RIETI - Derby ricco di emozioni al PalaCordoni, tra La ForestaSmall e Npc Willie Rieti, ad avere la meglio è stata come all'andata la formazione di De Ambrosi, con il punteggio di 62-71. Gara affrontata a viso aperto da entrambe le formazioni, con gli ospiti che partono meglio, chiudendo la prima frazione sul 8-15. A partire dal secondo quarto, la compagine di coach Boldini cresce, mettendo in campo la giusta intensità, trovando il canestro con continuità, che permette ai padroni di casa di andare all’intervallo sul 31-29. Grande equilibrio anche nella ripresa, con Faraglia e compagni ancora avanti alla penultima sirena, 45-44. Decisiva l’ultima frazione, La ForestaSmall paga qualcosa a livello fisico, mentre la Npc Willie cresce a livello difensivo, trovando con Vujanac e Nikolic, autori entrambi di grandi prove, i canestri del sorpasso e della vittoria. Per La ForestaSmall positive le prove di Luchetti e Faraglia. Nel finale una conclusione di Berrettoni sul filo della sirena, crea per qualche minuto tensione in campo.: «Sono estremamente soddisfatto della nostra gara anche in considerazione delle assenze ormai croniche di Marchetti, Di Fazi e Pace presente in panchina solo ad onor di firma. Li abbiamo tenuti sempre sotto controllo limitando i loro stranieri sempre avanti nel punteggio solo negli ultimi 3 minuti complici la stanchezza e qualche decisione arbitrale di sudditanza psicologica, l’abbiamo persa. Comunque è stata una bella partita e siamo sicuri che al completo l’avremmo portata a casa, é comunque un successo per noi».: «Partita molto intensa per tutti i 40 minuti. Giocata a viso aperto, a metà dell'ultimo quarto abbiamo allungato di 7-8 punti e li abbiamo mantenuti fino alla fine. Volevo fare i complimenti ai ragazzi della foresta per l'impegno e l'intensità che hanno messo in campo. Di conseguenza anche ai miei per aver mantenuto la giusta lucidità nei momenti importanti della gara».i: Di Fazi J. 10, Luchetti 13, Faraglia 14, Toffoli, Gianfelice 8, Munalli 4, Panitti, Di Battista 10, Bonanomi 3, Baldi, Pace A. Pace G. All. Boldini, Assistente Marchione: Brandi, Bizzoni, Berrettoni 5, Nikolic 20, Finco 6, D'Ambrosio, Moran Godoy, Ramacogi, Mariantoni, Ciani L. 4, Fornara 7, Vujanac 29. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni: 8-15; 23-14; 14-15; 17-27